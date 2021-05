La piste cyclable vers le CHUS Fleurimont devrait être inaugurée en juillet

La Ville de Sherbrooke a décidé d'aller de l'avant avec les travaux au coût de 2 260 000 $. Toutefois, pour bien des cyclistes, le tracé de cette nouvelle piste présente des inconvénients significatifs.

Le président de Vélo urbain Sherbrooke, Fabien Burnotte, déplore le fait que les cyclistes devront traverser trois fois la 12e Avenue avant d'arriver au CHUS.

En traversant trois fois, on va trois fois bloquer le trafic des autos. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment mieux que rien. Une citation de :Fabien Burnotte, président de Vélo urbain Sherbrooke

Le président de l'arrondissement Fleurimont, Vincent Boutin, explique que la présence des bretelles d'accès à l'autoroute 610 est venue compliquer le projet.

C'est sur que dans le meilleur des mondes, ça aurait été unidirectionnel de chaque côté, mais avec le MTQ, on ne peut pas traverser une entrée d'autoroute en vélo , explique le conseiller municipal.

Un parcours plus sécuritaire

Même si ce nouveau lien cyclable sera imparfait, l'étudiante en médecine Marie-Christine Milot se réjouit des améliorations qui seront apportées.

Celle qui se rend régulièrement au CHUS Fleurimont en vélo avoue avoir peur de rouler sur la 12e avenue Nord.

La distance, on est très proche des voitures. Il y a des déchets également, de la gravelle , décrit-elle.

Elle connait aussi sa part d'ennuis aux bretelles de l'autoroute 610. Elle se fait parfois dépasser soudainement par des voitures et se fait aussi insulter.

Il y a l'animosité envers les cyclistes et il y a aussi les commentaires qu'on se permet envers les femmes à vélo qui font peur parfois, qui font très peur. Une citation de :Marie-Christine Milot, cycliste et étudiante en médecine

La cycliste espère que ce nouveau tracé constituera une phase 1 et que la piste cyclable sera améliorée au fil des ans afin d'éviter de devoir traverser la rue plusieurs fois, ce qui peut constituer un danger à vélo, selon elle.

Le défi de raccorder l'est et l'ouest

Le prochain défi pour Vélo urbain et la Ville de Sherbrooke sera de raccorder l'est et l'ouest de la ville.

Le pont Aylmer n'est pas sécuritaire et les cyclistes y circulent souvent sur le trottoir avec les piétons, ce qui est interdit.

Le conseiller municipal Vincent Boutin assure que le dossier est à l'étude. Il y a des propositions qui sont sur la table que nos services pourront étudier, voir comment on pourrait rendre ça plus sécuritaire pour effectivement boucler l'est et l'ouest, les deux rives de la rivière Saint-François , assure-t-il.

Pour sa part, Fabien Burnotte s'impatiente. On nous dit, ça va venir, ça va venir. C'est quand là? Moi, je le voudrais cet été, mais l'été prochain, je serai content , demande-t-il.

D'après le reportage de Jean Arel