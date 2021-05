Secteur public : la FTQ conclut une entente de principe, incluant les salaires

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, a confirmé l'information, samedi soir, de même que la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel.

C'est la première des trois centrales syndicales à parvenir à une entente avec Québec et une entente complète, qui inclut les augmentations de salaire.

L'entente prévoit des augmentations de 2 % par année pour un contrat de trois ans, avec des ajustements salariaux pour plusieurs catégories d'emploi.

Elle prévoit également un rattrapage salarial pour les plus bas salariés, à compter de la troisième année du contrat de travail.

Jusqu'ici, Québec offrait des augmentations de 1,75 %, puis 1,75 % et 1,5 % avec deux montants forfaitaires et une majoration possible de 1 % si l'inflation est supérieure à 5 % et si la croissance économique prévue par le gouvernement est au rendez-vous.

En entrevue avec La Presse canadienne, M. Boyer s'est dit totalement satisfait de l'entente qui a été conclue. On a obtenu pas mal ce qu'on voulait , a-t-il lancé.

La FTQ compte 58 000 membres dans les secteurs public et parapublic, en éducation et en santé et services sociaux, notamment des milliers de préposés aux bénéficiaires.