Une première foule en plus d'un an au Centre Vidéotron

Si le port du masque était obligatoire en tout temps, on peut tout de même présumer que les sourires étaient nombreux sur les visages des partisans éparpillés un peu partout dans l’amphithéâtre, vers 15 h, lorsque la rondelle a été déposée au centre de la patinoire.

Des partisans qui vivaient d’amour du hockey et d’eau fraîche, samedi, les concessions alimentaires du Centre Vidéotron demeurant fermées. Conformément aux directives de la santé publique, l’amphithéâtre avait été divisé à huit sections distinctes de 250 spectateurs avec leur propre porte d’entrée et bloc sanitaire.

Plusieurs partisans des Tigres avaient fait le voyage de Victoriaville Photo : Radio-Canada / Jonathan Roy / LHJMQ

Enfin on peut faire un petit quelque chose qui va faire du bien aux gens. En tout cas moi, ça va me faire du bien. Après un an et quelques mois, on avait besoin de ça , se réjouissait Raynald Pelletier, un partisan des Remparts, au moment d’entrer dans l’amphithéâtre.

Si ce dernier était présent comme simple amateur de hockey, plusieurs partisans des Tigres et des Foreurs prenaient également place dans les gradins, vêtus de gilets de leurs joueurs favoris et entonnant des chants d’encouragement.

J’ai mon chandail sur le dos depuis 11 h ce matin. On avait hâte de s’en venir , racontait pour sa part Guy Pelletier, dont le petit-fils Thomas évolue pour Val-d’Or.

Pelletier dominant devant les siens

Un autre Pelletier des Foreurs originaire de Québec, Jakob celui-là, a donné de bonnes raisons de se réjouir à ses parents et amis dans les estrades. Le capitaine s’est fait complice des deux buts du Tchèque Maxim Cajkovik, servant une savante passe du revers à ce dernier sur le filet gagnant.

Samuel Poulin et Jérémy Michel ont inscrit les deux autres buts des Foreurs qui égalisent ainsi 1 à 1 la série finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Alex Beaucage a assuré la seule réplique du côté des Tigres. Les deux équipes ont rendez-vous à nouveau dimanche à 15 h au Centre Vidéotron.