Dans un communiqué, il a estimé que le grand État du Sud américain rejoignait ainsi la Géorgie et la Floride, également à majorité républicaine, en attaquant le droit sacré de vote .

Cela fait partie d'une attaque contre la démocratie que nous avons constatée trop souvent cette année , a ajouté le président démocrate, estimant qu'elle ciblait de manière disproportionnée les Afro-Américains et les autres minorités.

Au 21e siècle, nous devrions rendre plus facile, et non pas plus difficile, l'expression du droit de vote pour chaque électeur.

Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis