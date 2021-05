Gels tardifs : des pertes importantes pour les vignerons

Les gels des dernières nuits ont fait des ravages dans plusieurs vignobles de la région de Québec. Les vignerons estiment des pertes de 20 à 100% de leurs futures récoltes, rapporte le président du Conseil des vins du Québec et copropriétaire du vignoble Sainte-Pétronille, Louis Denault.

M. Denault souligne que le printemps hâtif a poussé la vigne à se développer plus rapidement cette année. Résultat : les gels des dernières nuits ont été plus fatals.

La situation est d'autant plus décourageante pour plusieurs, puisqu'elle survient pour une deuxième année consécutive. C’est le cas au vignoble Clos Lambert situé à Lévis qui a enregistré des pertes de 90 % l’an passé.

Et voilà que les gelées des dernières nuits ont endommagé les trois quarts de son vignoble.

Le propriétaire, Raymond Lambert, cultive la vigne depuis 1985. Il constate l’effet des changements climatiques au fil des ans. Si les saisons plus longues lui permettent de cultiver de nouvelles variétés de raisins, les risques de gel et leurs ravages sont plus importants.

Quand on a un printemps précoce, de la chaleur qui permet d'activer la vigne [...] on est confrontés à une possibilité de gel beaucoup plus grande , admet-il.

Au Domaine de L'Ange-Gardien qui compte 17 000 vignes, il est encore trop tôt pour quantifier les pertes. Le copropriétaire, Bruno Fortin, constate que ce sont surtout les vignes les plus éloignées du fleuve Saint-Laurent qui ont le plus subi l'effet du refroidissement.

Ça fait partie des risques associés au secteur agricole et vinicole donc on doit composer avec malheureusement , se résigne-t-il.

Un hélicoptère pour réchauffer le vignoble

Au vignoble Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans, le pire a été évité. Les propriétaires ont fait venir un hélicoptère pour survoler les vignes aux heures les plus critiques. L'appareil sert à souffler l'air chaud vers le sol et réchauffer la plantation. Une pratique utilisée notamment en France.

Ça a bien fonctionné parce qu'on a réussi à faire monter la température au sol de 4 degrés , se réjouit Louis Denault.

Les vignerons ne seront pas les seuls à faire les frais de ce gel tardif.

Plusieurs producteurs de fruits et légumes estiment que leurs récoltes seront considérablement réduites.

Avec la collaboration de Kassandra Nadeau-Lamarche