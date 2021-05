La rareté de main-d'œuvre rend le maintien à domicile plus difficile

En raison de la rareté de main-d'œuvre à Sept-Îles, les personnes en perte d’autonomie et leurs proches aidants s’arrachent les heures de disponibilités des préposés afin de continuer à vivre dans leur maison.

C’est le cas de Dorothée Ward, qui s’occupe de sa mère de 99 ans.

Ma mère ne voulait pas se faire placer , raconte Mme Ward. On est une famille unie alors on en a parlé et j’ai dit : "moi, je vais la garder." J’étais capable de le faire avec de l’aide, par exemple. Si je n’avais pas eu d’aide, je n’aurais pas pu.

Comme pour d'autres proches aidants dans sa situation et de nombreuses personnes en perte d'autonomie à Sept-Îles, les heures de disponibilités des préposés à domicile sont une denrée rare.

Si [la préposée] me donnait un répit de six heures par semaine, je le prendrais. Toutefois, pour le moment, elle ne peut me donner que trois heures par semaine parce qu’il manque de personnel , explique Dorothée Ward.

Pour répondre à la demande, la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières estime qu’elle devrait embaucher cinq employés supplémentaires, à temps complet.

À l’heure actuelle, 70 heures par semaine de soins ne sont pas comblées.

Il faudrait cinq employés supplémentaires, à temps complet, pour répondre à la demande (archives). Photo : getty images/istockphoto / LPETTET

On ne peut pas donner les services à tous les gens qui en ont besoin et qui nous les demandent. Il faut donc prioriser certaines situations, ce qui est crève-cœur , se désole la directrice de la Coopérative, Lorraine Tremblay.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord confirme que des personnes âgées doivent parfois quitter leur domicile faute de soins à domicile disponibles, mais il ne compile aucune donnée sur le sujet.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier