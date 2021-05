Bleu Jeans Bleu termine sa série de spectacles régionaux au Théâtre Banque Nationale

C’est un bon timing , se réjouit le chanteur Mathieu Lafontaine, ou plus connu sous le nom de Claude Cobra.

L’audience au Lac-Saint-Jean a été particulièrement festive dans les derniers jours.

On ne sait pas ce qui vient de l’euphorie du déconfinement et ce qui vient du fait que les gens viennent voir un show, mais ça fait un bel amalgame. Les deux premiers shows qu’on a fait ça sentait le bonheur et la joie de vivre.

Le groupe Bleu Jeans Bleu était à Dolbeau-Mistassini jeudi, et à Alma vendredi.

Selon des informations de Priscilla Plamondon-Lalancette.