Un vent de fraîcheur aux Jardins de Métis

De nouvelles statues s'ajoutent donc aux expositions photos et aux jardins floraux.

Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on est un musée à ciel ouvert. Donc, oui, on a notre collection vivante dans les jardins historiques, mais on peut aussi intégrer des œuvres d'art , explique l’archiviste des collections aux Jardins de Métis, Marjolaine Sylvestre.

L’archiviste des collections aux Jardins de Métis, Marjolaine Sylvestre Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Déjà, samedi, plusieurs visiteurs ont profité de l’ouverture pour effectuer leur première visite de la saison.

Il n'y avait pas foule en cette journée d'ouverture. Toutefois, pour un début de saison, l'achalandage était déjà encourageant selon l'administration. Certains visiteurs provenaient des environs, d'autres de régions plus éloignées. Tous semblaient vouloir profiter de l'aspect paisible des sentiers alors que la haute saison n'est pas encore commencée.

Des visiteurs ont profité des jardins avant l'arrivée massive de touristes. Photo : Radio-Canada

Des mesures sanitaires similaires à l'année dernière sont en place. Les sentiers sont à sens unique et le masque est obligatoire à l'intérieur des bâtiments.

Le couvre-visage est même recommandé dans certains sentiers plus étroits ou lorsque les allées sont plus achalandées.

Les deux mètres ne sont pas toujours possibles , explique Mme Sylvestre. À ce moment-là, on recommande vraiment de conserver le masque, quand la distanciation n'est plus possible, ou de se faire dos!

L'an dernier, l'intérêt des Québécois pour l'Est-du-Québec a permis aux Jardins de Métis d'accueillir presque autant de visiteurs qu'avec sa clientèle internationale habituelle.

La direction se souhaite un succès semblable pour cet été.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil