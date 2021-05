Troisième alarme pour un incendie dans le Village gai de Montréal

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi sur la rue Sainte-Catherine est, non loin de la rue de la Visitation, dans le Village gai, à Montréal.

Les pompiers de Montréal luttent contre un incendie qui a nécessité trois alarmes et qui a pris naissance dans un immeuble située au 1330, rue Sainte-Catherine est, tout juste à l'est de la station de métro Beaudry.

Sur Twitter, la Sécurité incendie Montréal a indiqué que l'électricité pourrait être coupée dans le secteur pendant qu'ils s'efforcent d'éteindre les flammes.

Une section de la rue Sainte-Catherine a été bloquée près de l'intersection de la rue Visitation. Les autorités invitent les automobilistes à éviter le secteur.

Sandra Lisi, cheffe des opérations du service des incendies de Montréal, a déclaré que l'incendie avait débuté au troisième étage et qu'il s'était propagé jusqu'au toit. Elle n'a pas été en mesure de dire si quelqu'un se trouvait à l'intérieur.

C'est un bâtiment de trois étages, rattaché des deux côtés par le même type de bâtiment , a-t-elle précisé. Le premier étage est un espace commercial. Le deuxième et le troisième étage sont résidentiels.

On ignore pour le moment l'ampleur des dommages et la cause de l'incendie.

La station de métro Beaudry a été fermée pendant un certain temps, mais elle est maintenant rouverte.