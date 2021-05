200 manifestants contre le 3e lien à Québec

La manifestation était organisée par le jeune parti Transition Québec, le seul parti de politique municipale qui se positionne officiellement contre le projet de tunnel Québec-Lévis.

C'est complètement un gaspillage de fonds publics, les gens sont choqués Une citation de :Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Chaque fois qu'il y a une mobilisation citoyenne, c'est le début de gros changements donc le fait qu'il y a tellement de monde qui sont contre ce projet là je suis sûre que ça ne passera pas , souligne-t-elle.

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Roch. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Le député solidaire Sol Zanetti participait à la manifestation, il était agréablement surpris du nombre de citoyens présents. Pour une manifestation organisée en quelques jours, je pense que c'est un succès, ça montre à quel point l'opposition est en train de grandir.

C'était facile d'être séduit par une idée de tunnel pis de 3e lien quand on ne savait pas combien ça coûtait et où ça débouchait de part et d'autre du fleuve, moi j'ai l'impression que ces détails-là font croître la mobilisation , croit-il.

Avec la collaboration de Félix Morrissette-Beaulieu