Quels changements dans les services de police, un an après la mort de George Floyd?

Un an après le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis, Bonnie Emerson, inspectrice de la police de Winnipeg, affirme que le service de la ville travaille dur pour rétablir les relations avec les communautés marginalisées, notamment en renforçant la formation et la sensibilisation à la lutte contre le racisme.

Mme Emerson dirige la division de soutien communautaire au sein de la police de Winnipeg. Elle explique que depuis l'année dernière, le service tente d'approfondir la formation de ses agents, afin de leur permettre de mieux comprendre l'impact du racisme sur les communautés qu'ils servent.

Des membres des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) ont été invités à parler aux recrues pour faire part de leur expérience concernant leurs interactions avec la police.

La formation est un élément concret pour lequel nous faisons appel à nos partenaires communautaires et à des organisations ayant une expérience de ces sujets , a déclaré l’inspectrice.

L'inspectrice Bonnie Emerson de la police de Winnipeg dirige la division de soutien communautaire. Photo : Radio-Canada

Nous faisons également appel à des policiers [...] issus de communautés marginalisées et racialisées, pour parler du point de vue de la police et partager leurs expériences avec nos cadets , a-t-elle ajouté.

D’après Bonnie Emerson, cette formation a également permis d'évoquer des discussions sur le passé colonial du Canada, et sur son impact sur les gens aujourd'hui encore.

Nous n'avons pas peur d'aborder des sujets vraiment difficiles et qui dérangent, de les assumer et d'engager la discussion entre tous les services de police et les personnes que cela affecte , a expliqué Mme Emerson.

Sa division a augmenté le nombre d’activités de sensibilisation, et a consulté les organisations communautaires pour savoir ce qu'elles aimeraient voir.

Pourtant, certains défenseurs affirment qu'il existe encore une grande méfiance à l'égard de la police au sein des communautés PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur .

Moins de paroles, plus d’action

Bien que l'engagement soit une bonne chose, ce que les personnes touchées par le racisme veulent vraiment voir, c'est de l'action , a dit le défenseur communautaire, Mandela Kuet, qui travaille avec les jeunes nouveaux arrivants et réfugiés à Winnipeg.

Mandela Kuet, défenseur de la communauté, dit qu'il n'a pas encore vu beaucoup de changements concrets en ce qui concerne le maintien de l'ordre à Winnipeg. Photo : Gracieuseté : Mandela Kuet

M. Kuet a l'impression d'avoir entendu beaucoup de discours au cours de la dernière année, mais de ne pas avoir vu beaucoup de changements dans les expériences entre les agents de police et les PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur .

Publiquement, ils [la police] reconnaissent qu'il y a des défis entre ces communautés et la police, a admis le défenseur. Mais c’est quelque chose que nous devons aussi voir dans les actions qui sont prises.

Lors d'une réunion de la commission de police de Winnipeg en septembre dernier, des membres de la Police Accountability Coalition, plus de 90 organisations communautaires manitobaines qui se sont réunies pour exprimer leur soutien au mouvement Black Lives Matter, ont témoigné.

Elles ont mis en lumière les accusations de profilage racial par les services de police de la ville, de contrôles aléatoires et de fichage des membres des minorités visibles.

Lors de cette réunion, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a nié et rejeté ces accusations.

Louise Simbandumwe est la directrice générale de SEED Winnipeg, un organisme à but non lucratif de lutte contre la pauvreté et membre de cette coalition. Mme Simbandumwe a également affirmé qu'elle n'avait vu que très peu de changements tangibles au cours de la dernière année.

Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'engagement est vraiment important, mais un an après, quand on regarde le bilan, très peu de choses ont été faites , a ajouté la directrice.

Elle s'interroge sur l'efficacité de la formation antiraciste de la police de Winnipeg, étant donné qu'il existe toujours un niveau important de méfiance envers la police parmi certains membres de la communauté PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur .

Je pense qu'il y a un long chemin à parcourir. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas , a confié Louise Simbandumwe.

Nous en sommes encore au point où nous attendons que le service de police reconnaisse ce qui se passe afin que nous puissions travailler avec eux, pour mettre en place des changements substantiels qui feront que tous les membres de la communauté de Winnipeg se sentiront protégés par la police de façon égale , a assuré Mme Simbandumwe.

Selon Bonnie Emerson, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais elle estime que les discussions en ont déjà fait une grosse part.

Nous ne pouvons pas nous contenter de parler, et je ne crois pas que nous l'ayons fait, a dit Mme Emerson. Nous procédons à la mise en œuvre d'initiatives assez importantes.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère de la Justice de la province a déclaré que le gouvernement du Manitoba travaille à l'application des 70 recommandations issues d'un examen de la Loi sur les services policiers qui a été achevé l'automne dernier.

Le ministère de la Justice du Manitoba s'est engagé à poursuivre ses activités de sensibilisation et de consultation, et une réunion avec la Police Accountability Coalition est prévue en juin , a écrit le porte-parole.

Avec les informations de Wendy Parker et Sarah Petz