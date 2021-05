COVID-19 : plus de 60 % des Saskatchewanais ont reçu leur première dose de vaccin

Le gouvernement de Scott Moe rapporte que 61 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont maintenant reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

La province a franchi le cap des 60 % moins d'un mois après avoir atteint la barre des 40 %.

C’est la région de Regina qui enregistre le plus haut taux de vaccination dans la province, alors que 62 % des Réginois admissibles ont reçu au moins leur première dose.

Il faut rappeler que la capitale saskatchewanaise a reçu un plus grand nombre de doses en mars, puisqu’elle faisait face à une importante multiplication des contaminations provoquées par les variants du virus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de doses de vaccin reçues et injectées en Saskatchewan.

Ailleurs dans la province, la région du centre-sud enregistre un taux de vaccination de 59 %, suivie de la région de Saskatoon où 58 % des résidents de la Ville des Ponts ont reçu leur première dose de vaccin.

Le gouvernement déplore cependant que le taux de vaccination dans l'extrême nord de la province soit beaucoup plus bas qu'ailleurs en Saskatchewan. En date de mercredi, seulement 45 % des résidents des trois zones de la région avaient été vaccinés.

Deuxièmes doses

Depuis lundi, les Saskatchewanais de 85 ans et plus et ceux qui ont reçu leur première dose avant le 15 février peuvent maintenant recevoir leur seconde dose.

Le gouvernement indique que 67 723 personnes ont été complètement vaccinées dans la province, soit environ 6 % de la population admissible.

Avec un taux de 17 %, c’est la région de l’extrême centre-nord qui compte le plus de personnes complètement vaccinées. À l’heure actuelle, les autres régions de la province sont toutes sous la barre des 10 %.

Dans la Ville des Ponts, seulement 3 % des résidents ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Avec les informations d’Adam Hunter