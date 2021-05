Une formation pour prévenir la violence sexuelle dans les bars de Victoria

Un groupe de Vancouver voué à la prévention des agressions sexuelles, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, offre une formation gratuite aux travailleurs des bars et restaurants de Victoria à la suite de plusieurs rapports d'agression sexuelle dans la capitale de la Colombie-Britannique.

Le 31 janvier, la police de Victoria a été alertée par des publications sur les réseaux sociaux décrivant une agression sexuelle dans un restaurant du centre-ville. Le lendemain, elle a lancé un appel au public demandant à toute personne ayant des informations ou des histoires similaires de déposer un rapport.

Le 3 février, la police a indiqué que de nombreuses personnes s'étaient manifestées.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil municipal de Victoria a approuvé une motion visant à prévenir la violence sexuelle et à instaurer une culture du consentement dans la communauté hôtelière.

Désormais, Good Night Out Vancouver entre en action avec son cours sur la sécurité des clients et du personnel dans cette industrie.

L'organisation est active depuis six ans et offre cette formation spécifique depuis deux ans. La directrice de l'éducation de l'organisme, Stacey Forrester, soutient que 100 % des personnes qui ont suivi la formation se sont senties plus confiantes pour intervenir dans d'éventuelles situations d'agression.

La formation se concentre à la fois sur les problèmes de l'industrie hôtelière et sur la composante sociétale de la violence sexuelle.

Au fond, la violence sexualisée est l’exploitation d’une dynamique de pouvoir , explique Mme Forrester. Une main-d’œuvre genrée qui dépend d'une économie du pourboire rend les gens plus vulnérables .

Nous savons qu'il existe un lien étroit entre les personnes qui consomment de l'alcool et toutes les formes d'agression, y compris la violence sexuelle. Une citation de :Stacey Forrester, Good Night Out Vancouver

L'atelier se concentre sur ce qui s'est normalisé dans cette industrie et qui pourrait passer inaperçu, ainsi que sur les outils que le personnel peut utiliser pour atténuer ces risques.

Même lorsque vous n'êtes pas vraiment sûr que ce que vous voyez est ce que vous pensez, il existe un moyen de vérifier sans offenser personne , affirme Mme Forrester.

Elle précise que les personnes qui s'inscrivent à la formation viennent souvent d’établissements où un incident s'est produit, mais que parfois les entreprises cherchent à devancer un problème éventuel.

J'adorerais voir un jour où nous nous concentrerons à 100 % sur la prévention plutôt que sur la réponse , dit Mme Forrester.

Avec les informations de All Points West