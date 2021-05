Neuf nouveaux cas de COVID-19 dépistés à Terre-Neuve-et-Labrador

Les autorités médicales à Terre-Neuve-et-Labrador annoncent samedi que neuf personnes de plus ont contracté la COVID-19 et que cinq autres personnes atteintes se sont rétablies.

La région sanitaire centrale compte un seul nouveau cas, un quinquagénaire qui a voyagé au Canada. Ce cas n’est pas lié à l’éclosion en cours dans la région.

La région sanitaire de l’est compte deux nouveaux cas, soit deux hommes âgés de 20 à 39 ans qui ont aussi voyagé au Canada.

Les six autres nouveaux cas se trouvent dans la région sanitaire de l’ouest. Il s’agit de deux jeunes hommes et de deux jeunes femmes de moins de 20 ans, d’une femme âgée de 20 à 39 ans et d’un sexagénaire. Ces six personnes ont eu des contacts rapprochés avec d’autres cas déjà annoncés.

Les autorités médicales recensent à l’heure actuelle 100 personnes atteintes de la COVID-19, dont 4 qui reposent à l’hôpital. La majorité d'entre elles (66) se trouvent dans la région centrale. Les régions de l’est et de l’ouest comptent 17 cas actifs chacune.

La santé publique poursuit son enquête sur la source de l’éclosion dans la région centrale. Soixante cas jusqu'à présent sont associés à cette éclosion.

Toutes les personnes admissibles et qui n’ont pas de symptômes de la COVID-19 sont invitées à se faire vacciner rapidement contre cette maladie.