Distribution d'arbres à Rouyn-Noranda pour le mois des forêts

Dans le cadre du mois de mai, mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) distribue gratuitement des arbres et des arbustes un peu partout sur le territoire.

L’événement annuel, organisé en collaboration avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, était attendu par plusieurs personnes. L’année dernière on a dû annuler l’événement en raison de la pandémie. Donc, cette année c’est un peu une espèce de folie, les gens sont heureux, ils sont contents d’être ici, on avait beaucoup d’appels, beaucoup de gens qui nous écrivaient pour nous demander si ce serait là cette année , explique Isabelle Boulianne, directrice générale de l’ AFATAssociation forestière de l'Abitibi-Témiscamingue .

Dès 10 h samedi, une cinquantaine de personnes attendaient à l’extérieur des bureaux de l’ AFATAssociation forestière de l'Abitibi-Témiscamingue , à Rouyn-Noranda. À 11 h, une centaine de personnes étaient sur place attendant patiemment leur tour. Les gens ont eu le choix entre différents arbres et arbustes. C’est entre 3000 et 4000 arbres qui étaient prêts à être distribués.

Au cours du mois de l’arbre et des forêts, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a offert environ 70 000 arbres gratuitement aux gens de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Pour l’ AFATAssociation forestière de l'Abitibi-Témiscamingue , c’est une occasion de rappeler aux gens l’importance des arbres et de la forêt. Pour les citoyens, c’est une occasion de pouvoir embellir leur terrain en mettant un arbre en terre.

L'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue distribue chaque année des arbres gratuitement. Photo : Radio-Canada / Janis Rivard

L’Association forestière a également été touchée par la pandémie cette année. On est un organisme à but non lucratif qui œuvre en éducation, en événementiel et en tourisme. Donc, si j’avais à penser à trois secteurs affectés, ce serait ces trois-là. Oui, on a été assez lourdement affectés, ça a été de la reconstruction, il a fallu s’adapter constamment, on a revu tout ce qu’on faisait. Puis, je dirais qu’on s’en est très bien sortis, mais on a bien hâte que ça revienne à la normale , explique Isabelle Boulianne.

Elle a beaucoup d’espoir pour la saison touristique qui arrive. On va opérer le Parc-Aventure Joannès, ça, c’est certain. On a déjà des groupes scolaires qui ont commencé à venir. Notre mois de juin est complet avec les groupes scolaires , annonce-t-elle.

Certains événements ne sont toujours pas confirmés, comme Beauce Carnaval et le Raid Aventure Joannès. Ça va dépendre des mesures sanitaires , précise Mme Boulianne.

Pendant le mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière a organisé plusieurs activités dans la région, et a distribué des arbres et des arbustes un peu partout sur le territoire. Plus de 60 projets de distribution populaires ont eu lieu en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.