Deuxième journée de pourparlers entre Poutine et Loukachenko

Les présidents russe et bélarusse, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, ont mené samedi une deuxième journée de pourparlers, en plein scandale international causé par l'interception, dimanche dernier, d'un avion de ligne européen pour arrêter un journaliste d'opposition.

M. Loukachenko, dont Moscou est le principal allié, a été reçu, vendredi et samedi, par M. Poutine à Sotchi, ville balnéaire russe sur les rives de la mer Noire, au moment où le Bélarus est visé par des mesures punitives occidentales.

Hier, c'était le jour officiel des pourparlers, et aujourd'hui, c'est la partie informelle , a indiqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que les deux présidents avaient profité du beau temps et étaient allés faire une ballade en bateau .

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue bélarussien Alexandre Lukashenko sur la mer Noire. Photo : via reuters / Sputnik

Politique, économie et pandémie au menu

La chaîne Telegram Pool Pervogo , qui fait office de compte non officiel de la présidence bélarusse, a diffusé une photographie montrant les deux hommes discutant en tenue décontractée apparemment à bord d'un bateau.

Selon M. Peskov, MM. Poutine et Loukachenko ont principalement discuté de la coopération économique et de la lutte contre la pandémie de COVID-19, mais aussi du déroutage, le week-end dernier, par Minsk d'un avion de ligne Ryanair et de l'arrestation du journaliste d'opposition bélarusse exilé, Roman Protassevitch, et de son amie russe, Sofia Sapéga, qui étaient à bord.

Cette interception au-dessus du territoire bélarusse d'un vol Athènes-Vilnius a suscité la consternation en Europe et aux États-Unis, qui ont adopté des sanctions contre le régime de M. Loukachenko, notamment en demandant aux compagnies aériennes européennes de contourner le Bélarus.

Loukachenko a fourni à son homologue des informations détaillées sur ce qu'il s'est passé à bord de l'avion de Ryanair. Une citation de :Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Il a ajouté que Moscou n'était pas indifférent au sort de Sofia Sapéga, citoyenne russe.

Selon le Kremlin, M. Loukachenko n'a pas exprimé de demandes d'assistance économique supplémentaire de la part de la Russie, qui est déjà le principal créditeur du Bélarus, mais les deux hommes ont convenu de travailler à l'organisation de la liaison aérienne entre leurs pays, compte tenu des restrictions imposées par l'Union européenne.

M. Peskov a encore répété que Moscou voulait une enquête approfondie sur les circonstances de l'interception du vol Ryan Air, accusant les Occidentaux d'avoir tiré des conclusions hâtives .

Vendredi, les entretiens entre les deux présidents avaient duré plus de cinq heures, mais rien n'avait été annoncé.

Le directeur de la compagnie aérienne bélarusse Belavia, Igor Tcherguinets, a de son côté critiqué samedi les restrictions européennes, dénonçant une violation complète des fondements de la démocratie .

Innocente, Belavia est punie avant même l'ouverture d'une véritable enquête. Lâcheté , a-t-il écrit sur Facebook.