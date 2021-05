Les barrages interprovinciaux coûtent 600 000 $ à la police d’Ottawa

Contrôler les déplacements interprovinciaux sur les ponts entre Ottawa et Gatineau coûte 600 000$ au Service de police d’Ottawa (SPO), selon un rapport financier destiné à la Commission de services policiers d’Ottawa.

En avril, le gouvernement de l’Ontario a ordonné le retour de ces barrages routiers pour renforcer l’ordre provincial de rester à la maison. Deux jours après leur mise en place, le SPO annonçait que les contrôles seraient dorénavant faits de façon sporadique, et non continue.

Dans le rapport financier, le SPOService de police d'Ottawa indique que la province remboursera ces coûts. Il est mentionné, dans le document, que la solliciteuse générale de l’Ontario, Sylvia Jones, l'a confirmé.

Le recrutement sur pause

Dans un autre rapport qui sera aussi présenté à la Commission, le Service indique avoir seulement besoin de recruter 28 agents en 2021 pour combler ses besoins. C’est moins que les 44 embauches qui avaient déjà été projetées, et qui visaient à la fois à agrandir le SPOService de police d'Ottawa - tel qu’anticipé dans son budget de l’an dernier - et à remplacer les démissions et les départs à la retraite.

Cela mettra sur pause les recrutements qui augmenteraient le nombre d’agents au sein du Service.

Cette décision est prise parce qu'en plus de faire face à des restrictions budgétaires, le SPO se prépare à la possibilité que son budget soit gelé en 2022, explique-t-on dans le rapport.

Le SPOService de police d'Ottawa n’accueille aucune recrue du Collège de police de l'Ontario (CPO) dans le cadre de son cours d’agent de police ce mois de mai. Il n’y aura pas non plus de place pour ces recrues en septembre, ajoute le rapport.

Si le recrutement ne recommence pas avant le cours prévu en décembre 2021, le SPOService de police d'Ottawa indique que ces délais pourraient causer des risques importants étant donné que les nouveaux agents ne pourraient pas patrouiller les rues de la ville de façon indépendante avant mai 2022.

À lire aussi : Un élu de la Ville d'Ottawa veut repenser le budget de la police

Trois scénarios budgétaires examinés

Pour son budget de 2022, le SPOService de police d'Ottawa dresse deux scénarios, en plus de celui du gel.

L’un prévoit une augmentation de 1,5 % de son budget, tandis que l’autre fait état d’une hausse de 3 %.

Le SPOService de police d'Ottawa doit donner davantage d'information à la Commission, au mois de juillet, au sujet des impacts qu’auraient chacun de scénarios sur les employés à temps plein, sur les services offerts et sur ses priorités.

Un consultant à embaucher

La conseillère municipale Diane Deans, qui préside la Commission, demande aux membres d’approuver l’embauche d’un consultant qui aiderait à élaborer un plan d’engagement communautaire.

Cette demande découle du processus d’élaboration du budget de 2021, pendant lequel des centaines de délégations se sont adressées à la Commission. Des représentants ont critiqué la façon dont la Commission supervise le SPO, en plus des membres de la Commission eux-mêmes.

Diane Deans souhaite que la Commission fasse affaire avec PACE, une firme spécialisée en engagement communautaire. Selon un rapport, cela permettrait aux membres des communautés racialisées, de même qu’à ceux d’autres communautés, d’interagir avec la Commission de façon continue.

La facture de la préconsultation est calculée à 48 850 $, et des frais s’ajouteront. Une réunion de la Commission des services policiers d’Ottawa est prévue lundi.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC