Les doses d'AstraZeneca s'envolent en 2h30 à L'Ancienne-Lorette

Les 280 doses de vaccin AstraZeneca disponibles sans rendez-vous, samedi à L’Ancienne-Lorette, ont toutes preneurs en moins de 2h30. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se réjouit de cet engouement et a bon espoir d’écouler ses 8500 doses d’ici mardi.

Dès 5h30 samedi matin, des citoyens faisaient la file devant le local des Chevaliers de Colomb pour obtenir leur coupon de vaccination.

Les 280 volontaires ont ainsi reçu leur deuxième injection d’AstraZeneca.

Il fallait, pour être éligible, avoir reçu sa première dose avant le 3 avril.

L’expérience se répétera dimanche, au même endroit : 280 doses, toujours en provenance de la pharmaceutique britannique AstraZeneca, seront accessibles sans rendez-vous aux personnes de 45 ans et plus ayant reçu leur première dose avant le 3 avril.

Lundi et mardi, 3000 doses par jour attendront des volontaires aux cliniques de vaccination du Centre de foires et de l’Université Laval. La vaccination sera accessible dès 6h le matin et prendra fin à épuisement des stocks ou à 21h.

À nouveau, seules les personnes ayant reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca avant le 3 avril pourront recevoir leur deuxième dose lors de cet effort de vaccination sans rendez-vous.

Par ailleurs, le CIUSSS de la Capitale-Nationale réserve 2000 des 8500 doses reçues vendredi pour vacciner une deuxième fois des gens à domicile.

Vaccination sans rendez-vous pour les jeunes

Par ailleurs, forte du succès rencontré la fin de semaine dernière avec son effort de vaccination sans rendez-vous destiné aux plus jeunes, la santé publique rend disponibles, dimanche, 150 doses de Pfizer pour les citoyens de 12 à 30 ans.

Cette clinique sans rendez-vous sera ouverte à compter de 13h.

Vendredi, 60,8 % de la population de la Capitale-Nationale avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

En ajoutant les gens ayant pris rendez-vous dans une clinique de vaccination, cette proportion grimpe à 70 % de la population totale.

Tous les groupes d'âges à partir de 35 ans ont atteint, voire dépasser la cible du 75 % (personnes vaccinées et ayant pris rendez-vous) , précise le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Chez les personnes de 18 à 34 ans, seulement 10 318 personnes doivent encore prendre rendez-vous pour atteindre l’objectif de 75 %, ajoute la santé publique.