Dix autres cas de COVID-19 et plus de gens vaccinés au Nouveau-Brunswick

La santé publique du Nouveau-Brunswick annonce samedi que 60,9 % des gens âgés de 12 ans et plus dans la province ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Plus de 46 000 personnes ont été vaccinées durant la semaine.

Dix nouveaux cas de cette maladie sont aussi confirmés samedi.

Cinq cas se trouvent dans la zone sanitaire qui englobe le Grand Moncton et le Sud-Est. Trois d’entre eux ont eu des contacts rapprochés avec d’autres personnes atteintes. L’origine de la contagion des deux autres fait l’objet d’une enquête.

Quatre nouveaux cas se trouvent dans la région de Fredericton, dont deux qui sont liés à des contacts rapprochés. L’origine des deux autres fait aussi l’objet d’une enquête.

Le dixième cas se trouve dans la région de Bathurst et est lié à un voyage.

Les autorités signalent aussi le rétablissement de six personnes atteintes.

Le nouveau bilan provincial est de 2191 personnes qui ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 43 qui en sont mortes et 143 qui en sont toujours atteintes. Sept patients reposent à l’hôpital, dont trois aux soins intensifs. L’un de ces trois patients est hospitalisé hors du Nouveau-Brunswick.

La santé publique recommande à toute personne admissible et encore non vaccinée de prendre un rendez-vous rapidement pour obtenir sa première dose. Il est possible de demander un rendez-vous en ligne auprès des réseaux de santé  (Nouvelle fenêtre) ou d’une pharmacie participante  (Nouvelle fenêtre) .

Le gouvernement rappelle que la première date prévue pour assouplir les restrictions dans la province est le 7 juin, d'après une évaluation des risques, et à la condition que 75 % des gens âgés de 12 ans et plus aient reçu leur première dose de vaccin et que le nombre d'hospitalisations entraînées par la COVID-19 reste faible.

Nouveaux avis d’exposition à la COVID-19

La santé publique signale que les personnes qui ont fréquenté les lieux suivants aux dates indiquées risquent d’avoir été exposées au virus responsable de la COVID-19 :

Cocagne, église paroissiale catholique Saint-Pierre, 2000, route 535, le dimanche 23 mai, lors de la messe de 11 h;

West Florenceville , Capt. Submarine/Irving Oil , 305, route 110, le jeudi 20 mai, de 14 h 30 à 17 h.

Les autorités invitent toutes les personnes qui se trouvaient à ces endroits à ces occasions de demander un test de dépistage de la COVID-19, et ce, même si elles ne ressentent pas de symptômes. Il est possible de faire une demande en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou d’appeler le service Télé-Soins 811.