COVID-19 : un nouveau cas en Abitibi-Témiscamingue

Selon la santé publique, il s'agit d'un résident de la Vallée-de-l'Or.

Le nombre de cas actifs est passé à quatre dans la région.

Par ailleurs, 92 861 doses de vaccins ont déjà été administrées en Abitibi-Témiscamingue, qui attend près de 44 500 doses de Pfizer d'ici au début du mois de juillet.

Et pour accélérer la cadence de la vaccination, la région propose pour la première fois des plages de vaccination sans rendez-vous cette fin de semaine à La Sarre et Témiscaming.

À La Sarre, la santé publique cible les 12 ans et plus et à Témiscaming, la vaccination sans rendez-vous est proposée aux 18 ans et plus.

La santé publique du Québec a indiqué que 410 nouveaux cas et 7 décès venaient s'ajouter au bilan de la pandémie dans la province.