Vaccination dans les communautés isolées du Nord de l'Ontario : place aux jeunes

Baptisée « Opération Immunité dans les collectivités éloignées 2.0 », cette initiative s'appuiera sur le succès de l’opération menée cet hiver pour vacciner les populations adultes dans les communautés éloignées du Nord de l'Ontario.

Ce sont maintenant les jeunes de 12 à 17 ans qui sont visées, dans 31 communautés des Premières Nations accessibles par avion ainsi qu'à Moosonee.

La province estime à environ 5000 le nombre total de jeunes de cette tranche d'âge dans ces collectivités.

Le service d’ambulances aériennes Ornge dirigera à nouveau les opérations, en partenariat avec plusieurs organisations, notamment la Nation Nishnawbe Aski.

Comme lors de la campagne hivernale de vaccination, l’implication de la communauté sera un élément clé, souligne Wade Durham, directeur des opérations médicales et des opérations conjointes pour Ornge.

La participation de la communauté a vraiment été essentielle, pour réussir à mobiliser les gens rapidement, obtenir leur soutien, leur faire savoir assez tôt que nous arrivions et répondre à leurs questions ou préoccupations avant notre arrivée , dit-il.

La province compte sur la collaboration d'Ornge et de plusieurs partenaires pour cette campagne. Photo : Ornge / Twitter

L'Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko supervisera également les opérations dans certaines communautés du nord-est de la province, ajoute Wade Durham.

Au cours des deux prochains mois, des équipes composées d'ambulanciers paramédicaux, de médecins et d'infirmières visiteront donc les communautés concernées, avec l'objectif d'administrer les premières et deuxièmes doses aux jeunes d'ici la fin juillet.

Les premiers centres de vaccination seront installés à Neskantaga et Webequie lundi et mardi.

En plus de vacciner autant de jeunes admissibles que possible, les équipes de santé proposeront également des doses aux adultes qui n’auraient pas encore été vaccinés, note M. Durham.

Un peu d'espoir pour les jeunes

Le lancement de cette opération réjouit Lloyd Douglas, médecin en santé publique pour l’Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout, un autre groupe partenaire de cette campagne.

C'est extrêmement important et je suis très enthousiaste , dit-il.

Il explique que les communautés autochtones isolées ont dû faire d'immenses sacrifices au cours de la dernière année pour empêcher le COVID-19 d'entrer chez elles, notamment en imposant des restrictions de voyage, qui ont limité l’accès des résidents à toutes sortes d'autres services comme les soins de santé et l'éducation.

La vaccination des jeunes va permettre de se rapprocher d’un retour à la normale, dit Lloyd Douglas.

Il faut penser à l'énorme fardeau porté par nos jeunes dans ces régions, aux divers problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés, et au fait que depuis plus de 15 mois à cause de la COVID-19, ils ont perdu le lien avec des soignants, des enseignants, des amis. Donc il ne s'agit pas seulement de protéger ces jeunes d'une maladie infectieuse , résume-t-il.

Ce vaccin, pour moi, symbolise l'espoir pour les jeunes. Une citation de :Lloyd Douglas, médecin pour l’Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout

Lloyd Douglas souligne qu'au cours des dernières semaines, l'autorité sanitaire s'est servi des médias sociaux et d'autres canaux pour rejoindre les jeunes et promouvoir la vaccination.

Avec les informations d'Amy Hadley, CBC