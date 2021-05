L'Académie des Sags de retour pour une quatrième fois

Il est déjà possible de s'y inscrire. Dans le but d'augmenter le nombre de places disponibles, les participants seront répartis à deux endroits : à Chicoutimi et à Jonquière.

L'Académie des Sags s'adresse aux hockeyeurs mineurs.

Des ateliers portant sur le patinage, le maniement de la rondelle et les tirs au but seront notamment offerts. Des camps ont aussi été prévus spécialement pour les défenseurs et pour les gardiens.