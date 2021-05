16 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Par ailleurs, 117 cas sont actifs à l’échelle régionale. Ce chiffre est à la baisse depuis le début de la semaine.

Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec.

Depuis le début de la pandémie, 10 875 cas ont été rapportés dans la région et 269 d’entre eux ont été mortels.

Au Québec, on recense 410 nouveaux cas et 7 décès de plus.

Le point sur la campagne de vaccination

Dans la région, plus de 5100 doses de vaccin ont été administrées dans l'un des sites de vaccination.

Environ 58,3 % des Québécois ont reçu une première dose, tandis que 4,7 % de la population a obtenu sa deuxième et dernière dose.