COVID-19 : 410 nouveaux cas et 7 décès de plus au Québec

La santé publique du Québec a indiqué que 410 nouveaux cas et 7 décès venaient s'ajouter au bilan de la pandémie dans la province.

Parmi les nouveaux décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures, trois entre le 22 et le 27 mai, un avant le 22 mai et deux autres à des dates inconnues.

Au total, 11 125 personnes sont mortes au Québec après avoir contracté la COVID-19.

Les hospitalisations sont à nouveau à la baisse : les autorités sanitaires en dénombrent 373, soit 12 de moins que vendredi. Aux soins intensifs, la situation se maintient avec 91 patients.

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Québec compte 614 éclosions actives, dont 284 dans les milieux de travail et 157 au sein du réseau scolaire.

Le nombre de cas actifs dans la province continue de chuter dans la province. Il y a une semaine, la santé publique en comptait 6320; le bilan s'élève désormais à 4499.

Jeudi, 23 666 prélèvements ont été réalisés. À 1,7 %, le taux de positivité se situe autour de la barre des 2 % depuis plusieurs jours, un taux relativement peu élevé.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Les taux de contamination de certaines régions ont considérablement baissé au cours de la dernière semaine. Montréal se maintient en tête des régions les plus touchées, avec 1763 cas actifs, soit l'équivalent de 84,8 cas pour 100 000 habitants.

Chaudière-Appalaches et l'Estrie viennent à sa suite, avec 329 cas pour la première (76,2 pour 100 000) et 367 pour la deuxième (73,9 pour 100 000).

En date de vendredi, les variants représentaient 91,7 % des cas criblés au cours des sept jours précédents. L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui ne met pas à jour ses données sur les variants la fin de semaine, indique qu'un total de 7352 cas ont pu être identifiés par séquençage, en majeure partie de souche britannique.

Où en est la campagne de vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 95 505 doses de vaccin ont été administrées, auxquelles s'ajoutent 4044 doses inoculées avant le 28 mai, mais qui n'avaient encore été comprises dans le bilan total.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 5 405 885 doses de vaccin ont été administrées. Environ 58,3 % des Québécois ont reçu une première dose, tandis que 4,7 % de la population a obtenu sa deuxième et dernière dose.

Les adolescents de 12 à 17 ans, qui peuvent prendre rendez-vous depuis mardi, ont été un peu plus de 51 000 à se faire vacciner jusqu'à présent, soit 3 % de la totalité des jeunes de cette tranche d'âge.

Sur les 369 728 personnes qui ont été déclarées positives à la COVID-19 au Québec depuis le printemps 2020, 354 104 sont considérées rétablies par la santé publique.