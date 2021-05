Un comité d'experts recommande la réouverture des écoles en Ontario

Selon ces scientifiques, l'Ontario est en mesure de rouvrir les classes sur une base régionale tout en limitant le risque de transmission du virus.

Cette déclaration est une réponse à la demande du premier ministre Doug Ford, qui a demandé aux experts s'ils croyaient que la province pouvait rouvrir les écoles alors que les cas de COVID-19 sont à la baisse.

Le groupe affirme que certaines régions pourraient rouvrir en suivant les conseils des médecins hygiénistes locaux et en continuant de respecter les mesures de santé publique.

Ils sont d'avis que la fermeture des écoles nuit à la santé physique et mentale de certains élèves et que la réouverture permettrait la reprise des contacts avec les enseignants et les pairs.

La province a fermé les écoles en avril alors que les cas de COVID-19 augmentaient et Doug Ford a déclaré qu'il souhaitait un consensus sur la question de la part des parties prenantes avant de prendre une décision.

Le groupe consultatif scientifique avait récemment déclaré que la réouverture des écoles pourrait entraîner une augmentation du taux de cas de COVID-19 entre 6 et 11 %.

Le groupe affirme aujourd'hui qu'il croit que l'augmentation des cas qui résulterait de la réouverture des écoles est faible et que la plupart des centres de santé publique estiment pouvoir gérer ces augmentations.