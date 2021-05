Parc Victoria : « la Ville a perdu le contrôle »

Le représentant du district Saint-Roch–Saint-Sauveur en a assez et ne passe pas par quatre chemins pour exprimer le fond de sa pensée.

C'est non seulement décevant, mais c'est totalement intolérable , a-t-il réagi samedi après avoir pris connaissance des agissements des nombreux fêtards rassemblés pour souligner la fin du couvre-feu.

Il est d'autant plus outré de ce qu'il a vu considérant les agressions à l'arme blanche survenues au cours de la même soirée. C'est plate mais il va falloir sévir. [...] Je suis à bout complètement.

Le conseiller municipal de du district Saint-Roch–Saint-Sauveur, Pierre-Luc Lachance (à gauche), juge inacceptable et intolérable les comportements des fêtards au parc Victoria. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Le maire interpellé

Ancien conseiller d'Équipe Labeaume maintenant sous la bannière de Québec forte et fière, Pierre-Luc Lachance a directement interpellé le maire de Québec pour qu'il corrige rapidement la situation.

Je suis d'avis que le party est fini , a-t-il tranché. Le maire est celui qui peut donner les consignes avec la cellule de crise. J'espère qu'il va prendre ses responsabilités [...] pour résorber la situation parce que visiblement, on est en train de l'échapper.

Il va falloir agir et mettre des mesures parce que c'est complètement hors contrôle. Une citation de :Pierre-Luc Lachance, conseiller municipale du district Saint-Roch–Saint-Sauveur

Pour un deuxième été consécutif, la Ville de Québec autorise la consommation de boissons alcoolisées dans une quarantaine de ses parcs, à condition d'avoir de la nourriture avec soi.

S'il était ouvert à ces allègements pour donner un espace aux résidents de Québec pendant le confinement, M. Lachance estime que les images des rassemblements au parc Victoria parlent d'elles-mêmes. C'est loin d'être les pique-niques et l'air d'été qu'on voulait se donner. Je pense qu'on ne peut plus tolérer , s'est-il désolé.

Il croit, à regret, que le temps est venu d'interdire à nouveau la consommation d'alcool ou d'imposer une heure limite aux rassemblements, en particulier au parc Victoria, devenu le symbole des rassemblements à Québec ce printemps. Il faut remettre ça dry , croit le conseiller en évoquant une fermeture à 20 h.

Les rassemblements au parc Victoria ont commencé avant la fin du couvre-feu. Québec est aux prises avec des débordements depuis près de trois semaines. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

« Aucune conscience »

L'élu municipal a aussi décoché des flèches à l'endroit des fêtards, dont plusieurs provenaient selon lui de l'extérieur du quartier et même de la ville de Québec. On a été généreux, on a été tolérant , a-t-il souligné d'emblée.

Il dénonce un manque de conscience et de considération pour le parc Victoria, la plus vaste étendue publique en basse-ville de Québec. C'est plate. Les gens, on leur a donné toutes les dispositions pour être capable de profiter intelligemment, et malheureusement on a eu la preuve hier que les gens ne sont pas responsables , a-t-il lancé.

Pierre-Luc Lachance constate par ailleurs que le parc est devenu le point de ralliement et semble avoir été identifié comme l'endroit pour faire la fête à Québec. Il rapporte des invitations partagées en masse sur les réseaux sociaux, dont TikTok, Snapchat et Instagram.

Plus de détails suivront...