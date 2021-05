Une publicité du Réseau de santé Vitalité entraîne de vives réactions

Dans la publicité intitulée Ça suffit, le conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité se plaint que l’on personnalise le débat et fait appel à la retenue.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La publicité du Réseau de Santé Vitalité publiée dans l'édition de l'Acadie Nouvelle du 28 mai 2021. Photo : Acadie Nouvelle

La présidente du conseil d’administration, Michelyne Paulin, dénonce le comportement et les propos de certains organismes et médias, et affirme que l’on multiplie les attaques contre la PDGprésident-directeur général du réseau, France Desrosiers.

Cette dernière a récemment publiquement soulevé des doutes sur l’importance de la langue dans la prestation des soins de santé devant une grave pénurie de personnel infirmier au CHUCentre hospitalier universitaire Dumont, à Moncton, ce qui a causé de l’émoi dans la communauté.

Vendredi, le Réseau de santé Vitalité a toutefois fait publié un autre communiqué demandant au gouvernement d’agir de manière urgente pour assurer les services en santé des francophones.

Le porte-parole et secrétaire du groupe Égalité santé en français, Jacques Verge, est perplexe.

Il me semble qu’il y a des choses plus importantes au niveau de Vitalité à régler, que de continuer à s’acharner sur des gens qui demandent des choses pour la communauté et pour le réseau , dit-il.

Jacques Verge, secrétaire d'Égalité santé en français. Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas seulement Égalité santé qui est critiqué, il y a 3800 personnes qui ont signé une pétition contre la fusion, donc ce n’est pas seulement un organisme ou un individu ou un média , ajoute M. Verge.

C’est semer la zizanie, dit Norma Mcgraw

Norma McGraw, nouvellement élue sur le conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité, s’est dite surprise de voir cette publicité dans L’Acadie Nouvelle.

Je suis en désaccord avec cela , dit-elle. Au lieu de semer la zizanie davantage, je pense que deux maux ne font pas un bien. […] Pour moi, dénoncer cela publiquement comme cela, ça fait tort aux francophones.

Norma McGraw (Archive). Photo : Radio-Canada

Cette dernière avait d'ailleurs déjà quitté le conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité en février 2020 pour dénoncer le manque de transparence.

Elle aurait préféré que le Réseau de santé Vitalité se concentre sur ses demandes au gouvernement et rassure la population plutôt que d’entrer dans un débat stérile .

Mme McGraw souhaite que le conseil d’administration utilise son énergie pour trouver des solutions au recrutement et améliorer les services de santé.

Avec les informations de Sophie Désautels