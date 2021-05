Washington nomme un nouveau Chargé d'affaires au Canada

L'annonce a été publiée vendredi dans un communiqué du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Les États-Unis n'ont pas encore nommé un nouvel ambassadeur au Canada, et d'ici là, Arnold Chacon sera le plus haut diplomate de l'administration Biden à Ottawa.

Il succède à Katherine Brucker qui avait été nommée Chargée d'affaires par l'administration de l'ancien président Donald Trump.

Le communiqué indique qu'Arnold Chacon est un diplomate de carrière qui a précédemment été directeur général du Service extérieur des États-Unis et ambassadeur des États-Unis au Guatemala.

Il travaillera à faire avancer la feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada, concernant notamment le changement climatique, la réponse à la COVID-19, la relance économique et les problèmes de sécurité dans le monde et dans la région .