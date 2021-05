Une liste d'attente lancée à Windsor pour recevoir des vaccins des États-Unis

Drew Dilkens se dit toujours convaincu de pouvoir accéder à des vaccins en provenance des États-Unis.

Depuis plusieurs semaines, les élus et responsables médicaux de la région de Windsor-Essex s’activent pour récupérer des doses excédentaires au Michigan et permettre aux résidents de se faire vacciner, évitant ainsi un possible gaspillage de vaccins.

Le maire Dilkens assure travailler sur des solutions juridiques qui permettraient d'accélérer la distribution de vaccins aux résidents admissibles de Windsor-Essex.

Il a notamment proposé le transport par autobus des résidents de l'autre côté de la frontière, ainsi qu'un centre de vaccination au volant sur le pont Ambassador, mais aucune de ces idées n'a encore été confirmée.

Pour sa part, le gouvernement fédéral demande au maire de Windsor de se concentrer avant tout sur l'obtention de doses de vaccin de ce côté-ci de la frontière.

Avec des informations de CBC