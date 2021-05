Coup d'envoi de la vaccination à vélo au circuit Gilles-Villeneuve

Les portes de cette toute nouvelle clinique de vaccination sont ouvertes depuis 10 h, samedi matin. Les patients à vélo pourront y être admis tout au long de la journée, jusqu'à 16 h, et dimanche, selon le même horaire.

Chaque jour, 1000 places sont disponibles, soit 500 sur rendez-vous et 500 autres libérées pour le sans rendez-vous.

Le nombre de doses restantes sera diffusé sur le site du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal tout au long de la journée. D'autres places pourraient être libérées le jour même, selon l'engouement, a fait savoir Marie-Ève Brunelle, directrice dépistage et vaccination COVID pour le CIUSSS.

La santé publique de Montréal évalue pouvoir admettre dans sa clinique 160 vélos par heure.

À la manière des voitures de F1 qui doivent faire un arrêt au puits, les cyclistes seront invités dans l'enceinte des paddocks. Les personnes s'assoient et c'est notre personnel qui tourne autour [d'elles] , le temps de faire l'évaluation et de procéder à l'injection, a expliqué Mme Brunelle.

La santé publique souhaite que l'expérience vaccinale soit aussi efficace que divertissante : durant les 15 minutes de repos suivant l'inoculation du vaccin, d'anciennes courses de formule 1 sont projetées au mur; des véhicules sont aussi exposés à la sortie du garage, où un DJ et une mascotte assurent l'animation.

Ceux qui désirent se rendre en voiture au circuit Gilles-Villeneuve devront attendre les week-ends du 5 et 6 juin, et du 12 et 13 juin. La vaccination s'y fera sur rendez-vous uniquement.

Les intéressés peuvent réserver leur plage horaire sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou contacter le 1-877 644‑4545.

À ce jour, plus de 58 % des Québécois ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, et 6,1 % de la population de la province a obtenu ses deux doses.