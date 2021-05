La Sarre et Témiscaming offrent la vaccination sans rendez-vous cette fin de semaine

À La Sarre, les personnes de 12 ans et plus pourront se présenter au Centre Jean Coutu Desjardins à partir de midi samedi, et ce, jusqu'à 16 h, ou dimanche de 9h à midi.

À Témiscaming, la vaccination sans rendez-vous sera réservée aux 18 ans et plus, dimanche, de 9 h à 15 h au Centre multiservices de santé et de services sociaux Témiscaming-Kipawa.

La vaccination sans rendez-vous, je crois, va être une modalité qui va probablement répondre aux jeunes peut-être plus, mais ça va être ouvert à tous quand même. On pense que c’est une stratégie qui va peut-être répondre à des gens qui n’auront pas pris rendez-vous, mais que, finalement, cette journée-là, ça va adonner [...] et qu’ils vont pouvoir se déplacer sur le site de vaccination , explique Katia Châteauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination.

Les personnes de moins de 40 ans sont moins nombreuses à avoir obtenu un vaccin ou à avoir pris rendez-vous jusqu'ici. Mme Châteauvert espère donc que cette formule leur conviendra mieux.