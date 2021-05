Près de 75 % des détenus des prisons fédérales vaccinés contre la COVID-19

Le gouvernement Trudeau, qui coordonne la vaste campagne d'immunisation contre la COVID-19 d'un bout à l'autre du Canada, a conservé un certain nombre de doses pour assurer la vaccination de deux groupes dont il est responsable : les membres des Forces armées canadiennes (FAC) et les détenus des établissements correctionnels sous le giron du fédéral.

Parmi les plus de 25 millions de doses reçues jusqu'à présent au pays, 157 080 ont été consacrées à la campagne de vaccination que mène Ottawa auprès de ces deux groupes, de ses ministères et de certaines agences, comme l'Agence de santé publique du Canada.

Selon le Service correctionnel du Canada, 9613 prisonniers ont reçu jusqu'ici au moins une dose de vaccin de Moderna, tandis que 1266 prisonniers ont obtenu leur deuxième et dernière dose.

La couverture vaccinale est plus élevée chez les détenus blancs (80,2 %) et autochtones (75,9 %). Moins de 60 % des prisonniers racisés ont reçu leur première dose, d'après les plus récentes données du SCCService correctionnel du Canada , en date du 24 mai.

Les prisons fédérales pour femmes ont vacciné 77,6 % de leurs détenues, tandis que les établissements accueillant des hommes ont une couverture vaccinale de 74,7 %.

Les détenues des pénitenciers de la région du Pacifique, comme en Colombie-Britannique et au Yukon, ont toutefois été moins vaccinées que celles se trouvant ailleurs au pays : moins de 63 % d'entre elles ont reçu une dose de vaccin, alors que 85 % des détenues au Québec ont été vaccinées.

Bien que le taux de vaccination des habitants des provinces de l'Atlantique se trouve en deçà de la moyenne nationale – moins de 60 % de la population adulte dans les quatre provinces a reçu une première dose –, 76 % des détenus y ont été vaccinés.

« Pas de volonté politique » de réduire le nombre de détenus

Plus de 2100 cas de COVID-19 ont été recensés dans les établissements du SCCService correctionnel du Canada , soit 1530 détenus et 607 membres du personnel, depuis mars 2020. Le système carcéral compte d'ordinaire 14 000 détenus à travers le pays.

L'an dernier, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) avait recommandé que les prisonniers figurent parmi les groupes prioritaires à vacciner, en raison de la proximité entre détenus, qui passent leur quotidien dans un environnement clos.

Suivant cette recommandation, le gouvernement fédéral avait commencé à administrer des doses au sein des prisons fédérales en janvier 2021, soit au tout début de la campagne de vaccination – ce qui n'avait pas manqué de lui attirer les foudres du chef du Parti conservateur, Erin O'Toole.

Les critiques sont aussi venues des militants pour les droits des détenus, qui plaident depuis le début de la pandémie pour une réduction de la population carcérale, plus à même d'être touchée par une éclosion de COVID-19.

Or, Ottawa a fait la sourde oreille à ce chapitre, selon Justin Piché, professeur en criminologie à l'Université d'Ottawa et directeur du Collectif de recherche sur les études carcérales.

Il n'y avait pas de volonté politique d'admettre moins de détenus dans nos prisons, souligne-t-il. Au lieu de quoi, le gouvernement a choisi de mener une importante campagne de vaccination, qui semble jusqu'à présent rouler rondement.

Le nombre de détenus a chuté de 13 % au cours de la dernière année, mais Justin Piché attribue plutôt cette baisse aux délais des procédures dans le système judiciaire, qui ont entraîné une diminution du nombre de personnes condamnées.

Même si le chef conservateur Erin O'Toole a critiqué [les libéraux] d'avoir offert des vaccins aux prisonniers, ces critiques étaient probablement moins vives que celles qu'ils auraient reçues si de nombreux détenus avaient été libérés , estime -t-il.

Il demeure que la vaccination des détenus est primordiale pour éviter la propagation du virus au-delà des murs des établissements correctionnels, reconnaît M. Piché. S'ils contractent le virus, les travailleurs du SCCService correctionnel du Canada peuvent devenir des vecteurs de transmission dans les villes et municipalités à proximité d'une prison fédérale.

Les détenus qui ont fini de purger leur peine peuvent aussi représenter un risque de contamination, une fois libérés.

Ce qui se passe derrière les murs ne reste pas là. Il y a des ramifications pour nous tous. Il ne s'agit pas seulement des personnes incarcérées; il s'agit de tout le monde. Une citation de :Justin Piché, professeur en criminologie à l'Université d'Ottawa

Bien qu'il salue la vaccination d'une majorité de détenus, Justin Piché rappelle l'importance d’administrer le plus rapidement possible une deuxième dose de vaccin. Et l'un des fronts sur lequel l'expert entend agir est celui de la sensibilisation.

L'hésitation vaccinale est bien présente au sein des prisons fédérales, dit-il, évoquant les taux de vaccination plus faibles au sein des détenus racisés.

Selon Justin Piché, l'hésitation vaccinale est liée à la méfiance entretenue à l'égard du système de santé, qui est le résultat d'années de discrimination et de racisme envers les populations racisées et autochtones.

Un porte-parole du Service correctionnel du Canada assure que le personnel « continue d'entretenir le dialogue avec les personnes qui ont refusé de se faire vacciner », notamment en leur rappelant les bienfaits de l'immunisation.

Des doses sont toujours disponibles pour les détenus qui n'ont pas encore été vaccinés. Les nouveaux venus auront aussi la possibilité d'obtenir leur vaccin, a ajouté ce porte-parole.

Plus de 90 % des membres des Forces armées vaccinés Tandis qu'un peu plus de la moitié des Canadiens ont reçu jusqu'à présent une première dose de vaccin contre la COVID-19, plus de 90 % de tous les membres admissibles des FACForces armées canadiennes , soit les militaires de la Force régulière et les réservistes à temps plein qui ont servi pendant plus de 180 jours par année, ont obtenu leur première dose. Ceux qui ont reçu leur deuxième dose comptent pour 20 % des effectifs – un taux quatre fois plus élevé que celui observé dans la population générale. Rappelons que certains membres des FACForces armées canadiennes ont été déployés en première ligne de la lutte contre la COVID-19, notamment dans les foyers de soins de longue durée pour aînés au Québec et en Ontario. D'autres ont été envoyés dans des unités de soins intensifs aux prises avec des problèmes de ressources.

D'après un reportage de John Paul Tasker, de CBC News