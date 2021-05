Une première policière autochtone à l’Île-du-Prince-Édouard

C’était vraiment mon rêve de venir ici, puis de travailler pour Summerside , souligne-t-elle.

Avec l’obtention de ce poste, Mallory Metallic est devenue officiellement la première policière autochtone à l’Île-du-Prince-Édouard.

Néanmoins, pas question pour elle de mettre en avant cette différence.

Je suis vraiment fière d’avoir cet honneur, mais, je me vois, et j’espère que tout le monde va me voir comme mes collègues : exactement la même que mes collègues , dit-elle.

Diplômée de l’Académie de police de l’Atlantique à Summerside en 2018, elle a ensuite fait ses armes dans sa communauté.

La constable Mallory Metallic. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Tombée amoureuse de Summerside, elle a souhaité y revenir. Un moyen aussi pour elle de travailler dans un univers moins familial.

C’est différent de rencontrer du monde différent, de rencontrer du monde que je ne connais pas, ils ne me connaissent pas alors c’est tout nouveau pour eux autres de me voir quand je peux leur parler , raconte la constable Mallory Metallic

J’aimerais continuer avec cela oui, et amener ma culture Mi'kmaq ici, à Summerside .

Un nouveau chapitre

La police de Summerside se félicite de l’ajout d’une telle recrue dans ses rangs. En plus de Mallory Metallic, trois autres nouveaux policiers se joignent aux effectifs.

C’est la première fois que l’unité s’agrandit depuis 1995.

De son côté, la constable Mallory Metallic compte demeurer à Summerside pour une longue période.

La constable Mallory Metallic souhaite bien apprivoiser son nouveau rôle avant de s’intéresser éventuellement à d’autres spécialités, comme l’unité médico-légale ou encore l’escouade canine.

Des jeunes qui pensent être policier, policière puis ils sont autochtones je les encourage à 100 % à poursuivre leur carrière pour devenir policier , lance-t-elle.

La constable Mallory Metallic est fière que tout comme elle, son neveu ait suivi ses traces.

D’après le reportage de Julien Lecacheur