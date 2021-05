RDC : éruption d'un second volcan proche du Nyiragongo

Un second volcan, proche du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en éruption samedi matin, a annoncé à l'AFP le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya.

L'éruption est de faible intensité et a lieu dans une zone non habitée , a indiqué le ministère congolais de la Communication.

Le Murara est petit volcan, souvent considéré comme un cratère secondaire du volcan Nyamuragira, l'un des deux grands volcans avec le Nyiragongo à la forte activité volcanique.

Il est situé à environ 25 kilomètres au nord de la ville de Goma, et ses coulées de lave se déversent toujours dans la partie nord du parc national des Virungas, épargnant généralement les zones habitées.

La région de Goma est une zone d'intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3470 et 3058 mètres.

Le Nyiragongo, dont les coulées de lave menacent elles directement la ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu construite directement à ses pieds sur les rives du lac Kivu, était entré en éruption sans aucun signe précurseur samedi dernier.

Deux immenses coulées de lave s'étaient échappées des flancs du volcan, dont l'une est venue s'immobiliser dans les faubourgs nord-est de Goma. Au moins 34 personnes ont trouvé la mort; entre 900 et 2500 habitations ont été détruites.

Jeudi, face au risque de nouvelle éruption, voire d'apparition de lave dans la ville ou sous les eaux du lac, les autorités ont ordonné l'évacuation de la cité pour au moins deux semaines.