Les Québécois fêtent tard et larguent le couvre-feu

Non, ce n’était pas un décompte du Nouvel An, mais des centaines de personnes présentes au parc La Fontaine, à Montréal, ont compté les dernières secondes avant d’arriver à 21 h 30, signe que le couvre-feu était officiellement levé.

Je pense que c'est comme un soulagement , a indiqué Alexis Lauzon, un étudiant en psychologie qui est allé rejoindre ses anciens collègues du camp de jour Sablon.

Ils sont plus d'une vingtaine et ils ont choisi de se réunir dans un parc plutôt que sur une terrasse.

Même si le déconfinement en est à ses balbutiements au Québec, certaines personnes préfèrent la tranquillité. C’est le cas d’Antoine Lussier, qui revient d’un long séjour à New York.

Je reviens un peu dans le recul, un peu de là-bas. Dans le sens que là-bas, c'est tout ouvert, les restos sont ouverts, j’ai déjà eu un avant-goût de ce qui s'en vient un peu à Montréal , a-t-il expliqué.

Après une bouteille de vin au parc, c'est déjà l'heure de rentrer à la maison, fait savoir son ami Pierre-Luc Veillette.

Là, on s'en va s'en chercher une autre, pis on s'en va se reconfiner chez nous parce qu'on veut pas se mêler à la foule.

Le Service de police de la Ville de Montréal soutient qu'il n'y a pas eu de débordement au cours de la soirée de vendredi au Vieux-Port de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Un peu plus au sud de la métropole, des milliers de personnes ont convergé vers le Vieux-Port de Montréal pour célébrer une première soirée sans couvre-feu.

Les gens n’attendaient que ça, en fait. Pouvoir sortir librement, marcher, faire ce qu’ils veulent, manger tard. Forcément, c’est une libération pour tout le monde. Je pense que les gens ici sont assez matures pour savoir ce qu’ils doivent faire. J’ai peur, dans quelques jours, de voir une augmentation du nombre de cas de COVID-19 , a confié Mohammed Chivani.

Un autre homme, rencontré dans le Vieux-Port, a dénoncé la foule nombreuse. C’est un peu n’importe quoi, un peu trop démesuré. C’est un peu décevant , a-t-il témoigné.

Être dehors aussi tard fait du bien à la santé mentale, ont indiqué en cœur trois jeunes femmes. On savait pas qu’il allait y avoir autant de monde , ont-elles ajouté.

Le pont Samuel-De Champlain revêtait les couleurs de l'arc-en-ciel, vendredi soir, pour souligner la fin du couvre-feu au Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

En milieu de nuit, samedi, le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVMService de police de la Ville de Montréal ) n’était pas en mesure de faire de bilan concernant le nombre de constats émis par ses patrouilleurs. Le porte-parole Jean-Pierre Brabant a précisé qu’il n’y avait pas eu de débordement et que le SPVMService de police de la Ville de Montréal avait assuré une présence policière importante dans la plupart des grands espaces verts de la métropole. Ç’a bien été , a résumé le porte-parole.

Cela n’a toutefois pas été le cas partout. Du côté de Québec, un homme et une femme ont été agressés à l’arme blanche au parc Victoria, alors que des fêtards venus en grand nombre soulignaient la fin du couvre-feu.

Le bonheur de retrouver les terrasses

Les clients ne se sont pas fait attendre sur les terrasses situées sur la rue Bernard Ouest, dans l'arrondissement Outremont, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Du côté de l’avenue Bernard, dans l’arrondissement Outremont, l’ambiance était à la fête en soirée vendredi, plusieurs personnes ayant choisi de terminer la semaine sur une terrasse.

C’était pas prévu de souper au resto ce soir, a relaté Pascale Audet. On a improvisé, à la dernière minute. On s’est dit, faut sortir ce soir. C’est le début du déconfinement. Ça me touche, ça me réjouit. C’est la liberté, c’est le fun , a dit la femme qui a soupé au resto avec une amie.

Un peu plus loin, un couple se disait heureux de se retrouver sur une terrasse. C’est presque l’euphorie. Depuis plusieurs mois qu’on attend ce moment. Un sentiment de liberté, vraiment , a témoigné la femme.

Monsieur confiait avoir très hâte de souper sur une terrasse, parce qu’il prépare les repas à la maison. Donc, de pouvoir retourner dans les restaurants, ça nous fait une pause. C’est bien de les encourager. Ç’a n’a pas été facile pour eux.

Présente sur l’avenue Bernard, la députée libérale de la circonscription fédérale d’Outremont, Rachel Bendayan, était ravie de voir les gens sortir, rappelant que l’artère avait été fermée pour que les gens puissent profiter au maximum des terrasses. J’ai parlé à plusieurs restaurateurs qui ont dit que ça leur faisait plaisir de revoir les clients , a-t-elle noté.

La députée a toutefois rappelé que la vaccination est cruciale afin de vaincre la COVID-19. Je sais que les Québécois sont au rendez-vous, mais il faut aussi respecter les autres mesures en vigueur. Les gens sont prêts pour un peu d’espoir. Et on commence à voir la lumière au bout du tunnel , a imagé Mme Bendayan.

Avec les informations de Fanny Samson et d’Olivier Lefebvre