L’Outaouais retrouve un peu de liberté avec une première nuit sans couvre-feu

Une scène qui contrastait avec celle du 9 janvier dernier, alors que le couvre-feu était imposé pour la première fois. Cette mesure exceptionnelle, dont l'efficacité scientifique n'a pas été prouvée, avait été mise en place par le gouvernement du Québec pour tenter de freiner la propagation rapide du coronavirus au milieu de la deuxième vague.

À 20 h le 9 janvier 2021, le gouvernement du Québec imposait un couvre-feu afin de freiner la propagation du coronavirus. Photo : Radio-Canada

Ce jour-là, la santé publique rapportait 41 décès additionnels et 3127 nouvelles infections, un sommet dans la province depuis le début de la pandémie.

La situation épidémiologique s'est atténuée depuis, alors que Québec recense moins de 500 nouveaux cas par jour depuis une semaine. Et la province se rapproche de son objectif de vaccination : 58,1 % de la population a maintenant reçu au moins une dose, selon les chiffres du gouvernement.

L'utilisation de désinfectant et le port du masque n'ont pas disparu du paysage malgré la réouverture des terrasses des restaurants et la fin du couvre-feu. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Retrouver et savourer sa liberté

Pour les clients qui ont pris d’assaut les terrasses du Vieux-Hull vendredi soir, les repas et les bières qu’ils ont commandés avaient un petit goût de liberté. L’ambiance était festive et joyeuse, sans être excessive.

Tania Houle est sortie avec une amie malgré le froid. Elle a souligné à quel point les Québécois avaient envie de retrouver ces interactions sociales et qu'une grande camaraderie se faisait sentir sur les terrasses. On est contents de pouvoir jaser avec des gens. On est contents de pouvoir rencontrer des personnes. Les gens sont juste contents de se voir. Ça fait du bien de voir de nouveaux visages , a-t-elle souligné.

Kassidy Mackinnon, Emanuelle Laliberté et Tania Houle ont tous trois décidé de profiter de cette première nuit sans couvre-feu depuis le 9 janvier 2021. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Kassidy Mackinnon lui aussi était sorti avec des amis. Il a résumé ses sentiments en un seul mot : liberté! Il croit que les habitudes des clients vont rapidement revenir et que les restaurants vont rapidement renouveler avec leur clientèle. On vit la vie. C’est le fun: on est "back to normal" , a-t-il commenté.

Pour sa part, Emmanuelle Laliberté comptait célébrer la fin du couvre-feu avec ses amies en prenant une marche toute la nuit. Elle a dit se sentir soulagée et libérée par la fin de ces 139 jours de couvre-feu. Ça m’a montré encore plus la richesse de ma liberté, et à quel point c’est important. Je vais encore plus en profiter, comme s’il n’y avait pas de lendemain , s'est réjouie la jeune femme.

Des restaurateurs et des serveurs heureux

Le copropriétaire du restaurant Le Pêle-Mêle, Claude Chapdelaine, s'est réjoui de voir la terrasse du restaurant de nouveau pleine. Il attendait ce jour depuis longtemps, a-t-il dit.

Cette première journée s'est bien déroulée, a-t-il ajouté. L’entrepreneur a souligné que les employés ont été sensibilisés à l’importance de respecter les mesures, même si certains clients avaient consommé de l’alcool.

Il doit toutefois jongler avec le manque de main-d'œuvre qui frappe toute son industrie.

C’est le plus grand défi de tous les restaurateurs. Plusieurs de nos anciens collègues sont partis dans d’autres sphères. C’est un beau défi, mais l’équipe est enthousiaste et les clients sont indulgents. Une citation de :Claude Chapdelaine, copropriétaire du restaurant Le Pêle-Mêle

Le serveur à la microbrasserie À La Dérive Maxime Boursier (gauche) et le copropriétaire du restaurant Le Pêle-Mêle Claude Chapdelaine se réjouissent de pouvoir servir des clients. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Certains employés comme Maxime Boursier effectuaient vendredi leur premier quart de travail dans l’industrie de la restauration. Lui a amorcé un emploi de serveur à la microbrasserie À la dérive, dans le secteur de Gatineau.

Il a dit avoir constaté un grand enthousiasme, tant de la part des clients qui veulent retrouver une certaine normalité que des propriétaires qui peuvent enfin reprendre les affaires. Malgré cet enthousiasme, selon lui, tous ont respecté scrupuleusement les règles sanitaires. Et lui aussi a dit savourer la liberté que lui procure la fin du couvre-feu.