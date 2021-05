Des artistes qui s’autoproduisent demandent un meilleur soutien financier

Une centaine d’artistes ont signé mercredi une lettre demandant à la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, que les artistes s’autoproduisant puissent avoir accès aux subventions de la SODEC.

La lettre, intitulée Les artistes méritent plus que des bonbons, a été publiée dans Le Journal de Montréal et a reçu l’appui d’une centaine d’artistes, dont Alexandra Stréliski, Fred Fortin, les sœurs Boulay, Joe Bocan, Dan Bigras et Daniel Boucher.

La demande des signataires repose sur le constat que l’industrie de la musique a évolué vers l’autoproduction, mais que le système de subventions ne s’est pas adapté à cette nouvelle réalité.

C’est beaucoup plus facile de s’enregistrer soi-même aujourd’hui. La technologie permet de le faire pour vraiment pas cher , explique l’instigateur de la lettre, Guillaume Déziel, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse à l’émission Le 15-18.

L’autoproduction, un modèle adopté par la majorité

La popularité de l’autoproduction est telle que la vaste majorité des membres de la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Soproq) sont aujourd’hui des autoproducteurs, selon Guillaume Déziel.

Ces artistes-entrepreneurs se butent toutefois à un manque d’argent au moment de faire la promotion de leurs œuvres.

Quand vient le temps [pour un artiste] de commercialiser son produit, bien là, les subventions sont canalisées vers d’autres joueurs avec lesquels l'artiste doit signer. Une citation de :Guillaume Déziel

Les signataires de la lettre réclament conséquemment que le titre de producteur reconnu par la SODEC ne soit pas exclusivement réservé aux entreprises produisant plusieurs artistes, mais qu’il soit également accessible aux artistes qui s’autoproduisent.

La chanteuse et comédienne Joe Bocan, qui compte parmi les signataires, mène ce combat pour une meilleure reconnaissance de l’autoproduction depuis des années. C’est impossible que tout l’argent aille à [quelques] producteurs. Il faut que ça change.

Joe Bocan estime que la mobilisation en cours est d’une importance capitale , car elle permettra d’assurer une meilleure répartition de l’argent, en plus de vaincre le mythe selon lequel les artistes ne savent pas gérer leur argent. Elle rappelle qu’elle a démarré sa carrière de chanteuse en 1986 avec une somme de 20 000 $.

Donner un coup de pouce aux plus petites pointures

Joe Bocan ne souhaite pas que les gros producteurs cessent de recevoir des subventions, mais voudrait voir davantage de petits producteurs recevoir une part du gâteau. En distribuant l’enveloppe budgétaire entre un plus grand nombre de producteurs et d’autoproducteurs, la SODEC favoriserait également une meilleure diversité culturelle, selon Guillaume Déziel.

[Quand] il y a 25 personnes au Québec qui décident de comment on va octroyer 55 % des fonds, ces personnes décident ce que sera la culture de demain. [En reconnaissant l’autoproduction], on risque de voir poindre à l'horizon toutes sortes de nouvelles cultures très diversifiées , soutient-il.

Avec les informations de Catherine Richer