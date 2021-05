Valérie Plante n'a pas respecté les règles sanitaires en terrasse

Les règles de santé publique ne s'appliquent pas à la mairesse , s'est indigné Frederick Carle, un citoyen qui a publié la photo de la scène sur Twitter.

On voit que quatre personnes sont attablées avec Valérie Plante sur la terrasse du restaurant Le Pontiac, un nouvel établissement dans le quartier du Plateau-Mont-Royal.

À la droite de la mairesse, c'est son adjointe, Isabelle Proulx-Hétu. À la gauche de Valérie Plante, c'est Danny St Pierre, le propriétaire du restaurant. En face, c'est Maude Boutet, attachée politique, ainsi que le conjoint de cette dernière, selon l'équipe de la mairesse.

En zone rouge et orange, la santé publique autorise un maximum de deux adultes de résidences différentes par table. Ils peuvent être accompagnés d’enfants mineurs. Montréal est en zone rouge et passera en zone orange le 7 juin.

Sur son compte Instagram, Valérie Plante a publié une vidéo où on la voit avec une seule personne à table.

Valérie m'invitait en terrasse pour mon anniversaire , explique Isabelle Proulx-Hétu que nous avons contactée. Elle se dit très consciente des règles sanitaires.

On a échangé rapidement avec Danny St Pierre et on a ensuite corrigé la situation.

Une citation de :Isabelle Proulx-Hétu, adjointe de la mairesse