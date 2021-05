Fermetures de métro à Toronto en fin de semaine

Il n’y aura pas de service de métro samedi sur la ligne 1 entre Eglinton et King. La Commission de transport de Toronto (CTT) doit tester le système de signalisation de la commande automatique des trains.

Des navettes seront en service.

Les stations Summerhill, College et Queen seront fermées, mais les autres vont demeurer ouvertes pour permettre l’achat de passages sur Presto et donner accès au transport de surface et à la ligne 2.

Par ailleurs, toujours sur la ligne 1, il n’y aura pas de service dimanche entre Sheppard-Yonge et Bloor-Yonge, pour la même raison.

Il y aura également des autobus qui feront la navette. Seule la station Summerhill sera complètement fermée.

Certaines entrées d’autres stations de métro seront toutefois fermées.