Une nuit blanche à manger de la crème glacée pour fêter la fin du couvre-feu à Granby

Ça nous tenait vraiment à cœur. Le déconfinement, on pense que les gens attendaient ça depuis longtemps. On pensait aussi que c’était une bonne idée de célébrer. On s’est dit, "pourquoi pas une nuit blanche à manger de la crème glacée?" Une citation de :Sandra Chartrand Côté, copropriétaire de Monsieur Grizzly

Elle dit avoir été surprise par l'enthousiasme de la population face à l'annonce de l’événement.

On ne s’attendait pas que ce soit si impressionnant en nombre de réponses. On pensait faire juste une petite nuit blanche pour la communauté, mais ça a été plus loin que ça. Les réponses sont vraiment positives, je pense que les gens sont vraiment contents de cette initiative-là, on va pouvoir enfin célébrer qu’on est sur la bonne voie , se réjouit-elle.

Les cornets achetés permettront aussi d’appuyer une bonne cause, puisque tous les fonds amassés pendant la nuit iront à la Fondation du Centre hospitalier de Granby.

On sait tous que la pandémie a beaucoup affecté la santé mentale des gens, on se disait que c’est l’occasion parfaite pour remettre des sous à cette communauté-là qui en a tellement besoin , conclut-elle.