Ajout de cliniques temporaires et deuxième dose aux 80 ans et plus à Ottawa, lundi

Une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 sera offerte aux résidents, qui doivent être âgés de 12 ans ou plus au moment où ils se font administrer leur dose.

Pour obtenir un rendez-vous, il est nécessaire de se présenter entre 9 h et 21 h.

Premier arrivé, premier servi , prévient la Ville d’Ottawa, dans un communiqué, qui demande aux citoyens de présenter au moins une pièce d’identité, ainsi qu’une preuve d’adresse.

Les horaires des centres de vaccination temporaires :

Bayshore – Belltown Lundi 31 mai et mardi 1 er juin, au Centre commercial Bayshore

juin, au Centre commercial Samedi 5 juin et dimanche 6 juin, à la Regina Street Alternative School

Basse-Ville Jeudi 3 juin et vendredi 4 juin, au Centre communautaire Patro d’Ottawa

Ledbury – Heron Gate – Ridgemont Mercredi 2 juin, au Centre Infinity

Samedi 5 juin et dimanche 6 juin, à Ridgemont High School

Hawthorne Meadows – Sheffield Glen Mercredi 2 juin, au Centre Infinity

Source : Ville d’Ottawa

Quant aux résidents habitant à l’extérieur d’un quartier prioritaire, ils seront dirigés vers les rendez-vous disponibles dans le système provincial de réservation des vaccins .

Une 2e dose pour les 80 ans et plus

Santé publique Ottawa (SPO) et la Ville d’Ottawa ont également annoncé, vendredi, que tous les adultes de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous, dès lundi à 8 h, pour obtenir leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Pour cela, il leur suffira d’utiliser le système provincial de prise de rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) , et ce, même s'ils ne l’avaient pas utilisé pour l’administration de leur première dose.

Si vous avez reçu votre première dose le 5, le 6 ou le 7 mars, Santé publique Ottawa communiquera avec vous pour s'assurer que vous obteniez un rendez-vous pour votre deuxième dose le 26, le 27 ou le 28 juin , peut-on lire dans le communiqué qui précise que le nombre de places disponibles dépendra de l’approvisionnement en vaccins.

Il est aussi possible pour ce groupe d’âge de prendre plutôt rendez-vous dans une clinique communautaire ou encore dans une pharmacie.

Avis aux 80 ans et plus qui ont déjà un rendez-vous pour la deuxième administration de leur vaccin : l’annonce d'Ottawa fait en sorte qu’il est également possible de le devancer s'ils le désirent.