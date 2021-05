Jean Charest plaide pour une ouverture graduelle des frontières

Il n’y a aucun doute que les gouvernements ont mis en place des restrictions dans le but de dissuader les gens de voyager en imposant des contraintes. […] Comme la situation évolue avec les vaccins, on anticipe des réouvertures. C’est vrai pour la frontière entre le Canada et les États-Unis. On arrive à l’étape où nous devons, je crois, préparer un plan pour la réouverture , a-t-il déclaré.

On n’a pas, en tous cas, de déclaration du gouvernement fédéral ou américain sur un plan de réouverture, mais on y arrive. On devrait pouvoir anticiper une réouverture sécuritaire, mais graduelle, qui permettrait aux gens de circuler entre les deux pays , a souligné l’ex-premier ministre.

On pourrait y aller graduellement. Une citation de :Jean Charest

À propos des pressions exercées pour l’ouverture des frontières après le 21 juin, M. Charest a indiqué que c’est possible , soulignant que le groupe de travail auquel il appartient a rencontré des fonctionnaires des deux pays qui attendaient des signaux.

Cependant, l’ex-chef libéral tempère cette probabilité, citant l’exemple du premier ministre ontarien Doug Ford, qui souhaite un resserrement des frontières, ou le cas du Manitoba, où la situation va moins bien . On est loin du compte , avance-t-il.

M. Charest soutient par ailleurs qu’une éventuelle élection fédérale à l’automne rendrait la décision d’ouvrir les frontières moins probable.

Il y a une élection fédérale à l’automne. Je m’étonnerais que M. Trudeau [premier ministre du Canada] prenne le risque d’une réouverture de la frontière, d’autant plus que l’opinion publique au Canada est assez opposée à l’ouverture de la frontière , estime-t-il.

Réouverture des frontières : l'analyse de Jean Charest

Une décision politique?

Jean Charest affirme qu’il y a une portion de la décision qui est politique. Il n’y a aucun doute là-dessus , soulignant qu’il ne doute pas de la bonne foi des gouvernements, qui vont placer les enjeux de santé au premier rang , tout en donnant toutefois une piste probable d’assouplissement.

Les gens qui sont complètement vaccinés de deux doses, à mon avis, ils pourraient très bien traverser la frontière en faisant la démonstration, la preuve qu’ils sont vaccinés, ou en acceptant de faire des tests , plaide-t-il.

On pourrait permettre aux gens qui ont des maisons d’un côté ou de l’autre des frontières d’aller voir leur maison, de visiter, etc. Une citation de :Jean Charest

Selon lui, les gouvernements font en fonction de l’opinion, et au Canada, l’opinion est assez fermement opposée à la réouverture totale des frontières . Cependant, il reconnaît que les pressions pèsent sur les gouvernements .

Selon Jean Charest, les gouvernements devraient déposer un plan, rouvrir graduellement pendant l’été. Mais une réouverture complète ou une réouverture qui ressemble à ce que nous vivions auparavant, à mon avis, ce n’est pas avant septembre ou début octobre. Mais il pourrait y avoir une ouverture graduelle d’ici ce temps-là.

Nous irons vers l’obligation de faire la preuve de la vaccination

Concernant la question du passeport vaccinal, M. Charest affirme que dans la culture politique américaine, ce type de contrôle est très difficile à faire accepter à la population. Du côté canadien, cette option, sous certaines conditions, serait acceptée .

Ce que nous anticipons, c'est qu’à moyen terme, peut-être à plus long terme, les deux gouvernements exigeront que les étrangers qui entrent en territoire canadien ou américain fassent la preuve d’un vaccin , a-t-il indiqué.

Mon avis personnel est que nous irons vers l’obligation de faire la preuve de la vaccination, et le passeport vaccinal comme instrument pourrait servir à ça. Une citation de :Jean Charest

Pour appuyer son point de vue, l’ex-premier ministre a évoqué l’exemple de l’Afrique, où une preuve de vaccination contre certaines maladies est exigée.

Ceux qui ont voyagé en Afrique sont très familiers avec la carte de santé jaune. Plusieurs pays africains exigent qu’un étranger fasse la démonstration qu’il a été vacciné contre la fièvre jaune, par exemple , a-t-il dit.

Ce n’est pas nouveau, mais le niveau de contrôle pour l’avenir risque d’être plus élevé. La normalité sera probablement un système où on devra faire la démonstration qu’on a été soit vacciné, soit testé avant d’entrer aux États-Unis ou au Canada , a-t-il conclu.

La question de la réouverture des frontières est soulevée depuis quelques jours par plusieurs groupes. Jeudi, le gouverneur du Vermont a plaidé pour une ouverture des frontières avec le Canada.

Par ailleurs, un groupe d’experts a demandé jeudi au gouvernement fédéral de mettre fin à la quarantaine obligatoire dans les hôtels pour les voyageurs aériens.