La première phase du plan de réouverture de la Saskatchewan commence dimanche

Elle permettra aux bars et aux restaurants d’accueillir un maximum de six clients par table, soit deux de plus que ce qui est permis à l’heure actuelle.

La vente d’alcool devra cesser à 22 h et les clients pourront consommer jusqu'à 23 h.

Les allègements permettront aussi aux Saskatchewanais de recommencer à se réunir en groupe de 10 personnes maximum à l’intérieur.

Les rassemblements extérieurs seront limités à 150 personnes.

Levée des restrictions dans les lieux de culte

Pour les offices religieux dans les lieux de culte, le nombre de fidèles sera augmenté à 30 % de sa capacité totale jusqu’à un maximum de 150 personnes.

C’est merveilleux pour un maximum de 150, même si c’est nécessaire de garder deux mètres de distance entre chaque groupe. Ça nous permet de nous rassembler de façon plus accueillante. Alors, on a hâte de célébrer ce dimanche et les dimanches suivants , souligne Donald Bolen, l'archevêque de l’archidiocèse de Regina.

Par ailleurs, les activités sportives de plein air seront finalement incluses dans la première étape, comme l’a annoncé mardi le gouvernement de Scott Moe.

Les sports à l'intérieur devront toutefois attendre la deuxième étape de la réouverture, prévue le 20 juin.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert et Mercia Mooseely