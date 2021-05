Le gouvernement du Yukon mise sur ses habitants pour sa saison touristique

Puisque le Yukon est en avance sur le reste du pays en matière de vaccination, les récents assouplissements des restrictions ne permettront tout de même pas à de nombreux Canadiens de venir découvrir les merveilles du territoire. Pour soutenir l’industrie touristique, le gouvernement encourage les Yukonnais à visiter les alentours grâce à une campagne de promotion et des financements.

La campagne lancée par le gouvernement invite les résidents du territoire à découvrir ou le redécouvrir les expériences culturelles et de plein air de classe mondiale que celui-ci offre, indique le communiqué de presse.

Remises sur des forfaits touristiques

Pour ce faire, des entreprises locales proposeront des forfaits touristiques faits d'aventures, d'activités et de voyages au territoire à partir de 250 $ entre le 4 juin et le 30 septembre.

Les Yukonnais paieront le prix total du forfait à l'avance et pourront, par la suite, présenter leur demande de remboursement avec leurs reçus et une déclaration prouvant qu’ils sont résidents du territoire.

Les villégiateurs pourraient ainsi récupérer jusqu'à 25 % de ce qu'ils ont dépensé. La liste des forfaits admissibles à ces remises sera affichée à partir du 4 juin sur le site de la campagne.

De l'argent pour le divertissement

Maintenant que les rassemblements peuvent compter jusqu’à 200 personnes au Yukon, le gouvernement espère une reprise des festivités estivales.

Pour encourager ces initiatives, le territoire a prévu une enveloppe d'au moins 500 000 $.

De cette somme, 250 000 $ seront destinés aux événements déjà financés par le Fonds pour les arts ou le Fonds de fonctionnement pour les arts afin d’accroître la portée des activités .

Un autre montant de 250 000 $ sera aussi consacré à des projets de manifestations publiques entre le 21 juin et le 30 septembre.

Des bourses allant jusqu'à 15 000 $ sont aussi accordées aux organismes sans but lucratif, aux associations, aux gouvernements des Premières Nations et aux administrations municipales, ainsi qu’aux entreprises et aux collectivités pour couvrir 80 % des coûts admissibles.

Enfin, pour que les entreprises du secteur touristique puissent communiquer autour des forfaits qu’ils proposent, du financement allant jusqu'à 2000 $ sera offert pour payer les services d'un professionnel du marketing.