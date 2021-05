Des rassemblements et pas de couvre-feu : deux premières en 207 et 139 jours

Les réjouissances étaient doubles au Saguenay-Lac-Saint-Jean vendredi, alors qu'il était de nouveau permis de se rassembler sur les terrains extérieurs des domiciles et que le couvre-feu était levé. Ces deux libertés avaient été temporairement retirées depuis 207 et 139 jours, respectivement.

Cependant, la météo n'a pas trop coopéré, car c'est le temps froid qui sévissait. Les terrasses extérieures des restaurants ont regagné le droit d'ouvrir, mais plusieurs sont demeurées fermées avec une température qui se dirigeait tranquillement vers le point de congélation à mesure que la soirée avançait.

Ainsi, depuis vendredi matin, il est permis pour les Saguenéens et les Jeannois de se rassembler à huit personnes sur les terrains privés extérieurs ou sur les balcons. Il est aussi toléré de réunir tous les habitants de deux résidences, si le nombre total de personnes dépasse huit.

Les rassemblements, autant extérieurs qu'intérieurs, étaient interdits au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le 2 novembre. La région était alors passée en zone rouge après une longue hésitation. Dans les jours précédents, la barre des 100 nouveaux cas par jour avait été dépassée. Des sommets à plus de 200 cas par jour allaient être atteints plus tard en novembre.

Les clients étaient nombreux à la Voie Maltée du boulevard Talbot, à Chicoutimi, mais la terrasse n'étais pas ouverte. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Quant au couvre-feu, il était en vigueur depuis le 9 janvier. Il était alors imposé de 20 h à 5 h, sauf pour les travailleurs essentiels et autres exceptions. Lorsque le Saguenay-Lac-Saint-Jean est revenu au palier orange le 7 février, le couvre-feu a été retardé à 21 h 30. Il a été levé pour tout le Québec vendredi.

La levée du couvre-feu aura un impact important pour les restaurants, qui devaient fermer leurs portes à 21 h. Il est maintenant permis de vendre de l'alcool jusqu'à 23 h.

Pour ce qui est des bars, les terrasses ouvriront enfin le 11 juin. Le souhait initial du premier ministre, François Legault, était de faire passer en jaune toutes les régions de la province le 14 juin, ce qui inclurait l'ouverture des bars.

Quant aux policiers, ils continueront d'être à l'affût, notamment pour répondre à des appels de gens qui dénonceraient des rassemblements intérieurs qui demeurent interdits.

Heures normales

Il n'y avait pas que les restaurants qui pouvaient profiter du retour des heures normales d'ouverture. C'était aussi le cas pour les épiceries de quartier et les dépanneurs. Rencontré par Radio-Canada au premier soir du couvre-feu, le propriétaire de l’épicerie Quartier de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi, Daoud Belallah, se réjouissait vendredi soir.

Le propriétaire de l’épicerie Quartier de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi, Daoud Belallah, était bien heureux de pouvoir retrouver ses heures normales d'ouverture. Photo : Radio-Canada

On était obligé au début de fermer à 19 h 30, c'est sûr qu'on a perdu un peu de clients. Mais là ça sera tout un soulagement pour nous. D'habitude nous autres on ferme à 23 h. Donc, les clients vont pouvoir venir un peu plus tard. Il y a beaucoup de gens qui terminent leur travail vers 22h. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus de monde qu'avant , a-t-il fait part un peu avant 20 h.

Avec des informations de Philippe L'Heureux