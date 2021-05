Plus de 1000 voitures électriques sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue

Alors que le Québec a récemment atteint son objectif de 100 000 véhicules électriques et hybrides branchables, la région a quant à elle franchi le cap des 1000 véhicules verts sur ses routes quelques mois plus tôt. Selon les chiffres compilés par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), on en dénombrait 1055 au 31 mars en Abitibi-Témiscamingue. Depuis 2018 seulement, leur nombre a doublé.

Les subventions gouvernementales, l’ajout de nouveaux modèles, l’autonomie des piles pouvant atteindre plus de 400 kilomètres et la multiplication des bornes de recharge contribuent à faire tomber plusieurs barrières.

On retrouve deux bornes de recharge du Circuit électrique sur le territoire de Preissac, dont celle-ci, sur le site de la tour d'observation. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour nous, en Abitibi-Témiscamingue, c’est le parc La Vérendrye qui est le point critique. Il y a deux bornes à Louvicourt. Ils ont ajouté deux bornes semi-rapides au Domaine. Il y a des bornes à Montcerf-Lytton et à Mont-Laurier. Ça va aider, ça va moins freiner la population. En été, il n’y plus aucun souci à traverser le parc en voiture électrique. En hiver, il faut toujours être un peu plus conscient de l’énergie qu’on prend et où on doit se charger, mais en été, c’est rendu aussi facile qu’avec une voiture à essence , assure Alexandre Mercier, directeur régional adjoint de l’AVÉQ.

M. Mercier ajoute que Tesla prévoit installer ses premières bornes Superchargeur à Rouyn-Noranda et Val-d’Or d’ici la fin de l’année.

Des mythes à déboulonner

Cette effervescence du marché des véhicules électriques réjouit le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), qui fait la promotion de la mobilité durable. L’organisme participe au déploiement cette année de 15 nouvelles bornes de recharge dans la région et à la mise en place, avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, d’un circuit touristique électrique. Il s’affaire aussi à déboulonner des mythes assez tenaces.

Je lis beaucoup de désinformation sur les médias sociaux, comme quoi l’empreinte environnementale des véhicules électriques est plus importante que celles des véhicules à essence. Mais souvent, les gens tirent des informations qui viennent de l’Europe ou des États-Unis, où l’électricité peut provenir de sources qui ne sont pas du tout renouvelables, contrairement à l’hydroélectricité que l’on produit ici au Québec. Si on compare l’utilisation d’essence à l'utilisation d’hydroélectricité, c'est sûr que le gain environnemental est assez majeur. , fait valoir Bianca Bédard, directrice adjointe du CREAT.

Une borne de recharge résidentielle. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette dernière reconnaît que la camionnette s’avère toujours bien utile pour aller à la chasse, à la pêche ou encore tirer une remorque. Mais elle souligne que le second véhicule familial peut très bien être une voiture électrique.

Une nouvelle clientèle

Cet engouement se fait aussi ressentir du côté des concessionnaires automobiles.

Beaucoup de clients entrent pour s’informer, précise Maxime Godbout, conseiller spécialisé en produits chez Hyundai Amos. Plusieurs en font l’acquisition, d’autres ne sont pas encore prêts à faire le saut, mais leur intérêt se voit. Juste ce mois-ci, je dirais que 15 % de nos ventes sont dans l’électrique. Une chance qu’on avait des stocks, parce que c’est une des problématiques pour les véhicules électriques, surtout avec cet engouement grandissant. La demande augmente, et l’offre essaie de suivre. , indique-t-il.

M. Godbout ajoute qu’il s’agit du segment de véhicules qui connaît la plus forte croissance au Québec. Il remarque aussi un changement dans la clientèle qui achète des voitures électriques.

Avant, c’était surtout des personnes qui étaient vraiment intéressées par le côté environnemental et écologique. Là, on a de plus en plus de gens intéressés aussi par le côté financier, les économies au niveau de l’essence et de l’entretien , affirme Maxime Godbout.

Rappelons que Québec veut interdire la vente de véhicules neufs à l’essence à compter de 2035 dans son plus récent Plan pour une économie verte.