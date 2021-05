Admission à l’école francophone aux T.N.-O. : début des audiences en Cour d’appel

Dans deux décisions distinctes, le juge Paul Rouleau, de la Cour suprême du territoire, avait donné raison aux familles et à la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO), en 2019 et 2020.

Il avait jugé que les décisions de la ministre, aujourd’hui première ministre du territoire, étaient déraisonnables, notamment puisqu’elle n’avait pas démontré un respect proportionnel de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, et qu’elle n’avait pas tenu compte de l’effet qu’aurait ce rejet sur les écoles et la communauté francophones.

Les deux décisions ont été portées en appel, mais puisqu’elles sont semblables, les avocats des deux partis et la Cour ont accepté que les deux soient entendus en même temps.

Selon l’un des avis d’appel, l’avocat du gouvernement, Me Guy Régimbald, voudra démontrer aux trois juges qui entendront la cause que le juge Rouleau a commis plusieurs erreurs de droit dans son jugement.

Par sa décision, le juge impose au ministre le fardeau nébuleux et difficilement démontrable que le refus d'admettre un enfant non-ayant droit ne nuira pas à la viabilité des écoles et de la communauté à long terme.

L’École Boréale de Hay River et l’école Allain St-Cyr de Yellowknife sont les deux écoles francophones des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Des juges anglophones

Les deux demandes de révisions judiciaires ont eu lieu en français devant un juge francophone. Cette fois, les plaidoiries se tiendront en français mais devront être traduites en simultané pour les juges de la Cour d’appel. Tous les documents ont d'ailleurs dû être traduits pour accommoder les juges.

Selon des documents déposés, la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest ne dispose pas d’assez de juges bilingues pour procéder en français uniquement.

C'est un problème, a soutenu l’avocat de parents, Me Francis Poulin, dans un échange de courriel avec la Cour.

L’avocat Francis Poulin représente des parents ainsi que la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon nous, le manque de juges bilingues entraîne des violations graves des droits linguistiques de nos clients et de nos droits linguistiques en tant que procureurs , a-t-il écrit, en mars 2020, lors de la préparation de l'audience pour l'appel du premier jugement.

Le procureur a demandé à ce que le plaidoyer du gouvernement se fasse aussi en français, chose que l’avocat du ministère a acceptée.

Qu'adviendra-t-il des élèves ?

Tout en interjetant appel, l’été dernier, le ministre R.J. Simpson a tout de même autorisé les élèves à aller à l’école en français en attendant la conclusion des procédures judiciaires.

Selon Simon Cloutier, la majorité des 6 élèves impliqués dans ces cas ont passé l’année dans les écoles francophones, alors que certains ont décidé d’étudier ailleurs.

Des élèves dans une classe de l'école Allain St-Cyr, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le ministère de l'Éducation refuse de dire s'il compte demander à ces familles de changer d’école si la Cour d'appel donne raison au gouvernement. Selon lui, il est trop tôt pour se prononcer sur une cause devant les tribunaux.

J’ose espérer que le ministre de l’Éducation actuel va comprendre qu’on ne peut pas jouer comme ça avec les situations familiales et des élèves en disant : "Cette année, t’as le droit, et l’année prochaine, t’as pas le droit" , estime le président de la commission scolaire.

Par contre, il n’y a absolument aucun engagement du ministre pour le moment.

Selon Simon Cloutier, le ministre a au moins promis qu’il ne retirerait pas les élèves de leur école en milieu d’année, peu importe quand arrivera la décision de la Cour d’appel.