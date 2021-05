Des oisons orphelins de Winnipeg ont besoin d'une maman

Le centre de réhabilitation d’animaux à Winnipeg, Prairie Wildlife Rehabilitation Centre, cherche des mamans oies pour s’occuper d’oisons orphelins et réclame l’aide du public.

Avec l’afflux annuel de bébés oies orphelins, le centre de réhabilitation d’animaux à but non lucratif est à la recherche de supermamans pour adopter les oisons.

Selon la fondatrice et présidente du centre, Lisa Tretiak, les supermamans — et parfois des papas — sont des oies adultes qui aiment avoir une grande famille. Ils adoptent naturellement des oisons. Ainsi, des adultes peuvent se retrouver avec 60 oisons à leur charge.

Mme Tretiak demande à toute personne qui aurait vu une famille d’oies avec plus d’une dizaine de petits d’en prendre une photo et de joindre le centre, afin d’indiquer le lieu et l’heure à laquelle la famille d’oies a été aperçue.