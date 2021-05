Ottawa invite les pêcheurs autochtones et commerciaux à discuter des stocks de homard

Pêches et Océans Canada invite les pêcheurs autochtones et commerciaux à participer à une table ronde en compagnie de scientifiques pour discuter des mesures à prendre pour protéger les stocks de homard.

Cette initiative du fédéral arrive au moment où les pêcheurs mi'kmaq se préparent à lancer leur nouvelle saison de pêche autogérée cet été au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le 15 juin, des scientifiques de Pêches et Océans Canada, des partenaires autochtones, des représentants de la pêche commerciale, et d'autres chercheurs clés se réuniront pour discuter de leurs questions et priorités de recherche les plus importantes, avec l'objectif commun d'accroître nos connaissances sur les stocks de homard , peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.

La professeure à l'Université Dalhousie, Megan Bailey, qui travaille avec la Première Nation de Sipekne'katik pour étudier l'impact de sa pêche estivale dans la baie Sainte-Marie, a confirmé avoir été invitée à participer à la table ronde.

La communauté mi’kmaw maintient que ses cages n'ont pas d'impact significatif sur les stocks de homard. De leur côté, les pêcheurs allochtones de la région craignent que la pêche hors saison commerciale constitue un risque à long terme sur la pérennité de la ressource.

Dans un message transmis par courriel vendredi, Mme Bailey dit avoir hâte de collaborer avec les chercheurs fédéraux des pêches, d'autres collègues universitaires et les pêcheurs. Pour elle, cette table ronde représente un bon point de départ.

L'annonce de l'initiative fédérale, jeudi, coïncidait avec la décision de la Première Nation de Sipekne'katik de réduire l'ampleur de sa pêche d'autosuffisance. Au lieu des 50 cages par bateau, on parle maintenant d'une pêche alimentaire, sociale et cérémoniale d'environ cinq cages par personne.

La communauté a tout de même l'intention de poursuivre ses travaux de recherche avec la professeure Bailey, cet été, pour déterminer quel impact peut avoir cette pêche sur l'espèce.

Les Mi'kmaq soutiennent qu'ils ont le droit de pratiquer une pêche d'autosuffisance où et quand ils le souhaitent, selon une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1999. Le tribunal avait par la suite précisé sa position en ajoutant qu'Ottawa pouvait tout de même réguler la pêche pour des enjeux de conservation ou d'autres considérations de politiques publiques.

En conférence de presse, jeudi, la ministre des Pêches Bernadette Jordan a dit être à la recherche d'une entente négociée et être bien au fait que plusieurs Premières Nations planchaient sur leur propre projet de pêche durable incluant des mesures pour la conservation des stocks.

La ministre des Pêches et des Océans du Canada, Bernadette Jordan (archives) Photo : CBC

Elle a affirmé que les plans lui semblaient bons et qu'il y avait beaucoup de place pour trouver un terrain d'entente en vue de trouver un règlement à long terme.

La table ronde doit aborder divers sujets importants dont les effets des changements climatiques sur le homard, la façon dont les changements dans l'habitat pourraient toucher les populations de homard à l'avenir, la façon dont le homard se déplace tout au long de l'année, et les répercussions directes de la pêche sur les populations .

Le homard est la ressource alimentaire de la mer la plus lucrative au pays en matière d'exportation.

Le volume des prises demeure à des niveaux parmi les plus élevés depuis un siècle et la tendance est à la hausse.