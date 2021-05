La municipalité de Cayamant conservera son comptoir postal, annonce le maire

Les résidents voulaient conserver ce service, il fallait trouver une solution! lance le maire de Cayamant, Nicolas Malette.

Le 17 mai dernier, le seul comptoir postal de la municipalité de 800 âmes, dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, a fermé subitement.

Le nouveau propriétaire de l’édifice qui abritait le bureau de poste et, autrefois, une épicerie a expliqué qu’il avait d’autres plans pour sa bâtisse et a rompu le bail avec son locataire Postes Canada.

Aussitôt fermé, le village s’est mobilisé afin de trouver un autre endroit pour y aménager un service des postes.

Le maire de la municipalité de Cayamant, Nicolas Malette Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La municipalité a été très rapide à agir. On a dit : on le veut, on est là, on fonce! raconte-t-il.

Et cette volonté a rendu, selon lui, les négociations avec Postes Canada d'autant plus faciles.

L'annonce a eu lieu le 17 mai et dès le 18, on avait envoyé tous nos documents pour faire notre demande et le 25 - à cause du jour férié - on avait une rencontre avec Postes Canada , explique M. Malette.

Quelques détails restent encore à régler, mais le maire se dit confiant que le comptoir postal pourra rouvrir d'ici très peu de temps dans les locaux de la Municipalité.

J'aurais d'autres nouvelles dans le courant de la semaine prochaine. [...] On va revenir au service qu'on avait depuis ces dernières années.

L’unique guichet de Postes Canada du village étant fermé, certains résidents qui n’ont pas accès à des boîtes postales doivent faire une vingtaine de kilomètres pour se rendre au comptoir le plus proche, dans la municipalité de Gracefield.

Mais d'ici peu de temps, ce ne sera plus nécessaire, se réjouit le maire.